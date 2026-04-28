08:28 28.04.2026

ППО за ніч знешкодила 95 з 123 дронів, є влучання на 16 локаціях

Сили української протиповітряної оборони в ніч проти вівторка знешкодили 95 ворожих безпілотників, проте зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів ще у 4 місцях, повідомила пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 95 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", – повідомляється у Телеграм-каналі ПС ЗСУ.

Зазначається, що у ніч на 28 квітня (з 18:00 27 квітня) противник атакував 123 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 80 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

 

08:16 28.04.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1131 ворожу ціль

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА