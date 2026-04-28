Інтерфакс-Україна
Події
08:16 28.04.2026

Сили безпілотних систем уразили за добу 1131 ворожу ціль

Фото: https://14reg.army

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1131 ціль противника впродовж доби, повідомляють СБС в Телеграм-каналі станом на ранок вівторка.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 328 одиниць особового складу, з яких 166 – ліквідовано; 33 точки вильоту БпЛА; 13 артилерійських систем; 95 одиниць автомобільної техніки; 35 мотоциклів; 153 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер" та "крило".

"З початку квітня (01-27.04) підрозділами СБС уражено 35861 ціль противника, з них 9160 – особовий склад", – повідомили СБС.

 

