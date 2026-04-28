США та Іран ведуть інтенсивну роботу через посередників щодо можливої поетапної угоди – ЗМІ

Попри відсутність прямої зустрічі на другому раунді переговорів у Пакистані, США та Іран ведуть інтенсивну дипломатичну роботу через посередників у межах обговорення можливої поетапної угоди, і, за оцінками джерел, сторони не є настільки віддаленими одна від одної, як може здаватися, повідомляє CNN.

За словами джерел, обізнаних із процесом посередництва, за лаштунками триває активна дипломатія, а переговори зосереджені на поетапному підході, де перша частина потенційної угоди передбачає повернення до статус-кво, що існував до війни, а також відкриття Ормузької протоки без обмежень або плати за прохід.

"Питання ядерної програми Ірану, яке і США, і Ізраїль називають своїм casus belli, буде розглянуто пізніше", – йдеться в повідомленні.

Джерела зазначають, що посередники чинять тиск на обидві сторони для досягнення домовленостей, а найближчі дні можуть стати вирішальними. Також не виключається, що США можуть вийти з процесу посередництва і повернутися до військового сценарію.