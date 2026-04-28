Інтерфакс-Україна
07:43 28.04.2026

РФ за добу атакувала Миколаївщину дронами, у Миколаєві поранено чоловіка – ОВА

Російські війська впродовж доби атакували Миколаївську область безпілотниками, у Миколаєві внаслідок удару поранення дістав 60-річний чоловік, також зафіксовано пошкодження житла та автомобіля, повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Учора ворог атакував область БпЛА типу "Shahed". Після атаки у Миколаєві до лікарні звернувся 60-річний чоловік. Він отримав легкі поранення та далі лікуватиметься амбулаторно", – повідомив Кім.

Крім того, російські війська атакували Очаківську громаду Миколаївського району одним FPV-дроном. Постраждалих унаслідок цього удару немає.

 

