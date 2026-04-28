Під ворожим вогнем на Сумщині за добу були 19 населених пунктів, одна людина загинула, четверо поранені

Упродовж доби під ворожим вогнем у Сумській області перебували 19 населених пунктів, унаслідок російських обстрілів одна жінка загинула, ще четверо людей дістали поранень, повідомила пресслужба Національної поліції України.

"У Шосткинській громаді внаслідок обстрілу загинула жінка. У Ямпільській громаді внаслідок ударів керованими авіаційними бомбами поранено чотирьох людей", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому в Телеграм-каналі поліції.

За кожним фактом відкрито кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.