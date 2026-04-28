Інтерфакс-Україна
Події
07:12 28.04.2026

За добу РФ завдала ударів по 45 населених пунктах Запорізької області, двоє людей поранені – ОВА

Російські війська впродовж доби завдали 614 ударів по 45 населених пунктах Запорізької області, унаслідок атак по Запорізькому району поранення дістали дві жінки, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Надійшло 58 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому у Телеграм-каналі ранком вівторка.

За його словами, російські війська завдали 30 авіаційних ударів по Комишувасі, Зарічному, Таврійському, Запорожцю-1, Юрківці, Новоолександрівці, Заливному, Гуляйпільському, Новоселівці, Омельнику, Воздвижівці, Різдвянці, Верхній Терсі, Широкому, Свободі, Тимошівці, Долинці, Рівному, Червоній Криниці, Любицькому, Чарівному та Новопавлівці.

"389 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Новомиколаївку, Кушугум, Новоолександрівку, Лежине, Біленьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір'я, Гуляйпільське, Грке, Зелене, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку та Святопетрівку", – інформує Федоров.

Також зафіксовано сім обстрілів із реактивних систем залпового вогню по Малій Токмачці, Чарівному, Староукраїнці, Святоданилівці та Святопетрівці.

Ще 188 артилерійських ударів завдано по Степногірську, Степовому, Приморському, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір'ю, Варварівці, Добропіллю, Прилуках, Гіркому, Гуляйпільському, Староукраїнці та Святопетрівці.

"Дві жінки дістали поранень внаслідок ворожих атак по Запорізькому району", – написав очільник ОВА.

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:05 28.04.2026
Унаслідок ворожої атаки на Запоріжжя поранено двох чоловіків – ОВА

Унаслідок ворожої атаки на Запоріжжя поранено двох чоловіків – ОВА

07:43 28.04.2026
РФ за добу атакувала Миколаївщину дронами, у Миколаєві поранено чоловіка – ОВА

РФ за добу атакувала Миколаївщину дронами, у Миколаєві поранено чоловіка – ОВА

07:37 28.04.2026
Під ворожим вогнем на Сумщині за добу були 19 населених пунктів, одна людина загинула, четверо поранені

Під ворожим вогнем на Сумщині за добу були 19 населених пунктів, одна людина загинула, четверо поранені

12:09 27.04.2026
На Донеччині дві людини загинули минулої доби через російську агресію

На Донеччині дві людини загинули минулої доби через російську агресію

10:54 27.04.2026
Окупанти обстріляли Сумщину, загинула жінка, горіли об'єкти інфраструктури

Окупанти обстріляли Сумщину, загинула жінка, горіли об'єкти інфраструктури

09:51 27.04.2026
Окупанти обстріляли Корюківку на Чернігівщині, двоє місцевих поранені

Окупанти обстріляли Корюківку на Чернігівщині, двоє місцевих поранені

07:17 27.04.2026
Одна людина загинула внаслідок ворожих атак у Запорізькій області – ОВА

Одна людина загинула внаслідок ворожих атак у Запорізькій області – ОВА

12:05 26.04.2026
Окупанти 25 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, 2 мирних жителів загинули – обладміністрація

Окупанти 25 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, 2 мирних жителів загинули – обладміністрація

08:13 26.04.2026
Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали семеро людей

Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали семеро людей

07:52 26.04.2026
Ворог атакував чотири райони Дніпропетровщини, є жертва та постраждалі

Ворог атакував чотири райони Дніпропетровщини, є жертва та постраждалі

ВАЖЛИВЕ

Щоб був мир у Європі й щоб Росія зупинилася, мають бути достойні умови для України

Зеленський доручив Генштабу і Міноборони щомісячно перевіряти реальну потребу в НРК

Цифрова інфраструктура МВС працює в режимі постійної готовності до відбиття атак – директор ДП "Інфотех"

Директор "Інфотех" про сервіси для ветеранів: від безособової бюрократії до прямого зв'язку

Максимально автоматизуємо складні чутливі процеси впізнання – директор ДП "Інфотех"

ОСТАННЄ

Окупанти за добу втратили 1180 осіб та 281 од. спецтехніки – Генштаб

28 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

НАТО розглядає можливість відмови від щорічних самітів – ЗМІ

Король Чарльз ІІІ стане другим британським монархом, який виступить перед Конгресом США

Дохід РФ від нафти і газу у травні може зрости на тлі підвищення цін – ЗМІ

Сили оборони відбили з початку доби 182 ворожі атаки – Генштаб

Чоловіку який здійснив замах на Трампа у Вашингтоні висунули обвинувачення – ЗМІ

Король Чарльз III і королева прибули до США з чотириденним державним візитом

Рубіо заявив про неприйнятність контролю Ірану над Ормузькою протокою

МЗС Ізраїлю у відповідь щодо прибуття до Хайфи судна з викраденим зерном: звинувачення не є доказом

