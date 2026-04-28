За добу РФ завдала ударів по 45 населених пунктах Запорізької області, двоє людей поранені – ОВА

Російські війська впродовж доби завдали 614 ударів по 45 населених пунктах Запорізької області, унаслідок атак по Запорізькому району поранення дістали дві жінки, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Надійшло 58 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому у Телеграм-каналі ранком вівторка.

За його словами, російські війська завдали 30 авіаційних ударів по Комишувасі, Зарічному, Таврійському, Запорожцю-1, Юрківці, Новоолександрівці, Заливному, Гуляйпільському, Новоселівці, Омельнику, Воздвижівці, Різдвянці, Верхній Терсі, Широкому, Свободі, Тимошівці, Долинці, Рівному, Червоній Криниці, Любицькому, Чарівному та Новопавлівці.

"389 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Новомиколаївку, Кушугум, Новоолександрівку, Лежине, Біленьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір'я, Гуляйпільське, Грке, Зелене, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку та Святопетрівку", – інформує Федоров.

Також зафіксовано сім обстрілів із реактивних систем залпового вогню по Малій Токмачці, Чарівному, Староукраїнці, Святоданилівці та Святопетрівці.

Ще 188 артилерійських ударів завдано по Степногірську, Степовому, Приморському, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір'ю, Варварівці, Добропіллю, Прилуках, Гіркому, Гуляйпільському, Староукраїнці та Святопетрівці.

"Дві жінки дістали поранень внаслідок ворожих атак по Запорізькому району", – написав очільник ОВА.