Інтерфакс-Україна
Події
06:58 28.04.2026

Окупанти за добу втратили 1180 осіб та 281 од. спецтехніки – Генштаб

1 хв читати

Сили оборони за добу ліквідували 1180 окупантів, 34 артсистеми, 16 бронемашин, 1039 БПЛА, а також 281 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком вівторка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.04.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 327 640 (+1 180) осіб, танків – 11 892 (+0) од, бойових броньованих машин – 24 483 (+16) од, артилерійських систем – 40 771 (+34) од, РСЗВ – 1 755 (+2) од, засоби ППО – 1 354 (+0) од, літаків – 435 (+0) од, гелікоптерів – 350 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 260 258 (+1 039) од, крилаті ракети – 4 579 (+0) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 91 986 (+276) од, спеціальна техніка – 4 141 (+5) од", – сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1E5mgNsj93/

Теги: #генштаб #втрати #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:17 28.04.2026
Дохід РФ від нафти і газу у травні може зрости на тлі підвищення цін – ЗМІ

02:33 28.04.2026
Сили оборони відбили з початку доби 182 ворожі атаки – Генштаб

22:45 27.04.2026
МЗС Ізраїлю у відповідь щодо прибуття до Хайфи судна з викраденим зерном: звинувачення не є доказом

20:00 27.04.2026
Щоб був мир у Європі й щоб Росія зупинилася, мають бути достойні умови для України

09:12 27.04.2026
Суд задовольнив позов "Бетон Нова Інтернешнл" до РФ про стягнення збитків на $31,5 млн у повному обсязі

06:36 27.04.2026
Окупанти втратили впродовж доби 810 військовослужбовців – Генштаб

22:30 26.04.2026
Сили оборони відбили з початку доби 161 ворожу атаку – Генштаб

08:10 26.04.2026
Окупанти за добу втратили 960 осіб та 160 од. спецтехніки – Генштаб

00:17 26.04.2026
На фронті відбулось 125 боєзіткнень за добу, найбільше на покровському та гуляйпільському напрямках – Генштаб

23:21 25.04.2026
Сибіга: Атаки РФ на цивільну ядерну інфраструктуру України та ядерний шантаж загрожують мільйонам людей

ВАЖЛИВЕ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА