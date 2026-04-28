Окупанти за добу втратили 1180 осіб та 281 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1180 окупантів, 34 артсистеми, 16 бронемашин, 1039 БПЛА, а також 281 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком вівторка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.04.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 327 640 (+1 180) осіб, танків – 11 892 (+0) од, бойових броньованих машин – 24 483 (+16) од, артилерійських систем – 40 771 (+34) од, РСЗВ – 1 755 (+2) од, засоби ППО – 1 354 (+0) од, літаків – 435 (+0) од, гелікоптерів – 350 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 260 258 (+1 039) од, крилаті ракети – 4 579 (+0) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 91 986 (+276) од, спеціальна техніка – 4 141 (+5) од", – сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

