28 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

28 квітня відзначають День охорони праці в Україні та Всесвітній день охорони праці, День працівників швидкої медичної допомоги, День біологічного годинника, День хімічної безпеки, Всесвітній день благодійності, День читання великої поезії.

Віряни вшановують пам'ять святих апостолів Ясона і Сосіпатра; святих мучеників Дади, Максима і Кинтиліана; святого Кирила, єпископа Туровського.

Початок акції "Вісла" - військово-політичної операції польської комуністичної влади, що полягала у депортації всього українського населення із південно-східних регіонів Польщі (Лемківщини, Холмщини, Надсяння та Підляшшя) до її північно-західних земель (1947).

День працівників швидкої медичної допомоги в Україні

Присвячений вшануванню людей, чия робота полягає в наданні невідкладної медичної допомоги у критичних ситуаціях. Цей день є нагодою віддати належне лікарям, фельдшерам, водіям, диспетчерам та іншим медичним працівникам, які цілодобово працюють на передовій боротьби за здоров’я і життя громадян.

Свято було встановлено в Україні для підвищення значення цієї професії, яка часто стає вирішальною в екстремальних умовах. Офіційно День працівників швидкої медичної допомоги був введений 2013 року, однак ідея визнати заслуги медиків екстрених служб існувала задовго до цього.

День біологічного годинника

Має на меті привернути увагу до значення біологічних ритмів, які регулюють різноманітні процеси в організмі людини. Ці ритми визначають цикли сну, активності, метаболізму та багато інших фізіологічних функцій, які важливі для нормального функціонування організму.

Це свято було засновано з метою підвищення обізнаності про роль циркадних ритмів у житті людини та важливість підтримки здорового режиму дня. Вивчення біологічних годинників стало основою для нових наукових досягнень у галузі хронобіології, що дозволяє краще розуміти, як біоритми впливають на здоров’я.

День хімічної безпеки

Покликаний привернути увагу до важливості забезпечення безпеки при використанні хімічних речовин у різних сферах життєдіяльності людини. Це свято зазначає необхідність ретельного дотримання правил і стандартів, щоб зменшити ризики для здоров’я людей та зберегти довкілля від небезпечних наслідків хімічних забруднень.

Міжнародний день пам’яті всіх жертв праці

Він є важливим заходом, спрямованим на вшанування пам’яті тих працівників, які загинули або постраждали через нещасні випадки чи хвороби, спричинені умовами праці. Цей день також має на меті підвищення обізнаності про необхідність покращення безпеки на робочих місцях і збереження життя та здоров’я працівників.

День охорони праці в Україні та Всесвітній день охорони праці (заснований 2003 року)

Важливий етап у поширенні знань і підвищенні усвідомленості щодо необхідності гарантування безпеки на робочих місцях. Це свято покликане привернути увагу суспільства та роботодавців до проблеми охорони здоров’я працівників і запобігання нещасним випадкам на виробництві.

Всесвітній день заплати наперед

Всесвітній день заплати наперед або Всесвітній день благодійності, який відзначається щорічно 28 квітня, закликає людей у всьому світі робити добрі справи, але не очікувати нічого натомість.

День читання великої поезії

Свято прийшло до нас із США. У цій країні весь квітень присвячено поезії. 28 квітня вшановують мистецтво поезії та відомих поетів, які написали великі твори. У Сполучених Штатах цей день святкується як мінімум з 1994 року.

Вважається, що поезія була попередницею письменності. Давні перекази, легенди, билини дійшли до наших часів саме у поетичній формі.

Народилися в цей день:

150 років від дня народження Георгія Федоровича Проскури (1876-1958), українського вченого в галузі гідромеханіки;

120 років від дня народження Ростислава-Романа Дмитровича Єндика (1906-1974), українського письменника, публіциста, журналіста, антрополога, педагога, громадсько-політичного діяча (Німеччина). Дату народження подано за ЕСУ, ЕІУ, інтернет-ресурсами; за іншими даними народився 28.05.1906 р.;

100 років від дня народження Нелл Гарпер Лі (1926-2016), американської письменниці, публіцистки;

85 років від дня народження Ірини (Іраїди) Володимирівни Жиленко (1941-2013), української поетеси, журналістки, дружини В. Дрозда;

85 років від дня народження Василя Івановича Лопати (1941), українського графіка, живописця, письменника, співавтора дизайну перших українських гривень;

80 років від дня народження Віктора Анатолійовича Кунаха (1946), українського вченого-генетика.

Ще цього дня:

1918 - Австро-німецькі війська припинили засідання Української Центральної Ради, яка обговорювала проєкт Конституції УНР;

1919 - Паризька мирна конференція прийняла Статут Ліги Націй;

1919 - У Рівному отаман Оскілко спробував здійснити переворот проти Директорії УНР, заарештувавши уряд на чолі з Борисом Мартосом;

1943 -У Львові німецька влада оголосила про створення дивізії "Галичина";

1947 - Польська комуністична влада розпочала операцію "Вісла" — виселення українців із західних територій;

2000 - Туреччина, Азербайджан і Грузія підписали договір про будівництво нафтопроводу Баку-Джейхан;

2021 -Почалася прикордонна війна між Таджикистаном і Киргизстаном;

2022 - Палата представників США ухвалила закон про ленд-ліз для України.

Церковне свято

28 квітня святкується день пам'яти святителя Кирила, епіскопа Туровського. Він походив із заможної родини й народився в Турові в першій половині XII століття. Ще змалку він мав потяг до духовного життя й науки, зневажав земні блага та славу.

У юності прийняв чернечий постриг у монастирі святих Бориса і Гліба поблизу Турова, де вів суворе аскетичне життя. Своїм прикладом він навчав інших монахів послуху й любові до ігумена, як до Божого слуги. Згодом Кирило обрав стовпництво - особливу форму чернечого подвигу, присвячену молитві та посту, де створив чимало духовних творів. Його благочестя й ученість привернули увагу князя Туровського, і на його прохання Кирила було висвячено на єпископа.

Як Турівський єпископ, він писав проповіді, послання до монахів і молитви, які залишили помітний слід у церковній літературі. Помер Кирило 28 квітня 1183 року, а в народі його шанували як "руського Златоуста" за мудрість і красномовство.

День пам’яті святих мучеників Максима і Дади

Згідно з церковним переданням, святі були представниками високого соціального стану — ймовірно, воїнами або державними службовцями Римської імперії. Після навернення до християнства вони відкрито і безстрашно сповідували свою віру в Єдиного Бога, чим викликали гнів язичницької влади. За наказом місцевих правителів святі Максим і Дада були ув’язнені й піддані численним жорстоким катуванням з метою примусити їх до відступництва та принесення жертви язичницьким божествам. Однак, виявивши надзвичайну мужність і духовну стійкість, святі відмовилися зректися Христа, залишаючись непохитними у вірі навіть перед лицем смерті.

Після невдалих спроб примусу та знущань, мучеників було страчено — найімовірніше, шляхом усічення мечем. Їхній подвиг став яскравим свідченням глибокої довіри до Бога та прикладом істинного християнського сповідання, що не боїться ані страждання, ані загибелі.

Іменини:

Віталій, Кирило, Максим, Ганна.

З прикмет цього дня:

Якщо в ніч на 28 квітня прохолодно, а вдень панує спека - це означає, що зовсім скоро прийде стабільна й тепла погода; Коли весь день небо ясне, але ввечері хмари починають насуватись - чекайте змін у погоді, ймовірно, дощу; Якщо зоря червонуватого кольору - це ознака вітряного дня з дощем; Коли під час сходу або заходу сонце чи місяць здаються викривленими - це знак наближення теплої погоди.

