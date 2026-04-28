НАТО розглядає можливість відмови від щорічних самітів – ЗМІ

НАТО обговорює можливість відмови від щорічного проведення самітів і переходу до більш рідкісного формату зустрічей лідерів Альянсу, що може змінити чинний графік їхньої роботи, повідомляє Reuters із посиланням на шість джерел.

За словами одного високопоставленого європейського чиновника та п'яти дипломатів країн-членів НАТО, у межах внутрішніх обговорень розглядається варіант проведення самітів раз на два роки. Деякі держави також допускають, що саміт 2028 року може не відбутися, однак остаточне рішення ще не ухвалене.

"Деякі дипломати та аналітики давно стверджують, що щорічні саміти створюють тиск на отримання гучних результатів, що відволікає від довгострокового планування", – йдеться в повідомленні.

Водночас підкреслюється, що обговорення мають і ширший характер, не обмежуючись окремими політичними обставинами.

Один із співрозмовників агентства заявив: "Краще мати менше самітів, ніж погані саміти".

Водночас офіційний представник НАТО наголосив, що Альянс і надалі проводитиме регулярні зустрічі глав держав і урядів, а між самітами союзники продовжуватимуть консультації та ухвалення рішень щодо спільної безпеки.

Рішення щодо можливих змін у форматі та частоті проведення самітів, як зазначається, залишається предметом подальших обговорень серед країн-членів НАТО.

Джерело: https://www.reuters.com/world/bruised-by-trump-nato-alliance-considers-end-annual-summits-2026-04-27/