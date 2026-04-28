Інтерфакс-Україна
06:10 28.04.2026

НАТО розглядає можливість відмови від щорічних самітів – ЗМІ

НАТО обговорює можливість відмови від щорічного проведення самітів і переходу до більш рідкісного формату зустрічей лідерів Альянсу, що може змінити чинний графік їхньої роботи, повідомляє Reuters із посиланням на шість джерел.

За словами одного високопоставленого європейського чиновника та п'яти дипломатів країн-членів НАТО, у межах внутрішніх обговорень розглядається варіант проведення самітів раз на два роки. Деякі держави також допускають, що саміт 2028 року може не відбутися, однак остаточне рішення ще не ухвалене.

"Деякі дипломати та аналітики давно стверджують, що щорічні саміти створюють тиск на отримання гучних результатів, що відволікає від довгострокового планування", – йдеться в повідомленні.

Водночас підкреслюється, що обговорення мають і ширший характер, не обмежуючись окремими політичними обставинами.

Один із співрозмовників агентства заявив: "Краще мати менше самітів, ніж погані саміти".

Водночас офіційний представник НАТО наголосив, що Альянс і надалі проводитиме регулярні зустрічі глав держав і урядів, а між самітами союзники продовжуватимуть консультації та ухвалення рішень щодо спільної безпеки.

Рішення щодо можливих змін у форматі та частоті проведення самітів, як зазначається, залишається предметом подальших обговорень серед країн-членів НАТО.

Джерело: https://www.reuters.com/world/bruised-by-trump-nato-alliance-considers-end-annual-summits-2026-04-27/

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:30 28.04.2026
Король Чарльз ІІІ стане другим британським монархом, який виступить перед Конгресом США

Король Чарльз ІІІ стане другим британським монархом, який виступить перед Конгресом США

01:31 28.04.2026
Чоловіку який здійснив замах на Трампа у Вашингтоні висунули обвинувачення – ЗМІ

Чоловіку який здійснив замах на Трампа у Вашингтоні висунули обвинувачення – ЗМІ

23:55 27.04.2026
Король Чарльз III і королева прибули до США з чотириденним державним візитом

Король Чарльз III і королева прибули до США з чотириденним державним візитом

23:37 27.04.2026
Рубіо заявив про неприйнятність контролю Ірану над Ормузькою протокою

Рубіо заявив про неприйнятність контролю Ірану над Ормузькою протокою

13:29 26.04.2026
Україна буде представлена на саміті НАТО в Анкарі – Зеленський

Україна буде представлена на саміті НАТО в Анкарі – Зеленський

10:55 24.04.2026
У Пентагоні обговорюють можливе виключення Іспанії з НАТО – ЗМІ

У Пентагоні обговорюють можливе виключення Іспанії з НАТО – ЗМІ

20:56 22.04.2026
НАТО анонсувало свій саміт у Туреччині

НАТО анонсувало свій саміт у Туреччині

14:55 20.04.2026
Генсек НАТО відвідає Туреччину 21-22 квітня

Генсек НАТО відвідає Туреччину 21-22 квітня

20:37 28.07.2025
Чергові місцеві вибори в Україні проводитися не будуть – ЦВК

Чергові місцеві вибори в Україні проводитися не будуть – ЦВК

14:41 30.07.2024
Розглядається кілька місць проведення другого Саміту миру, процес іще триває - МЗС України

Розглядається кілька місць проведення другого Саміту миру, процес іще триває - МЗС України

ВАЖЛИВЕ

Щоб був мир у Європі й щоб Росія зупинилася, мають бути достойні умови для України

Зеленський доручив Генштабу і Міноборони щомісячно перевіряти реальну потребу в НРК

Цифрова інфраструктура МВС працює в режимі постійної готовності до відбиття атак – директор ДП "Інфотех"

Директор "Інфотех" про сервіси для ветеранів: від безособової бюрократії до прямого зв'язку

Максимально автоматизуємо складні чутливі процеси впізнання – директор ДП "Інфотех"

ОСТАННЄ

Дохід РФ від нафти і газу у травні може зрости на тлі підвищення цін – ЗМІ

Сили оборони відбили з початку доби 182 ворожі атаки – Генштаб

МЗС Ізраїлю у відповідь щодо прибуття до Хайфи судна з викраденим зерном: звинувачення не є доказом

Шмигаль та президентка ЄБРР обговорили поглиблення співпраці та підготовку до наступної зими

Україна запросила посла Ізраїлю до МЗС через прибуття до Хайфи судна з викраденим РФ українським зерном

Поліція: Пожежу в багатоповерхівці у Львові, де загинув чоловік, спричинив вибух гранати

Федоров: Сили оборони отримали вдвічі більше дронів-перехоплювачів, ніж за весь 2025 рік

"Ветеранський корпус" представив ключові проєкти з підтримки ветеранів і їхньої реінтеграції

Макрон намагається переконати США та Іран відкрити Ормузьку протоку

Кулеба: Уряд ухвалив рішення про спрощення технічного контролю для міжнародних перевізників

