Інтерфакс-Україна
04:30 28.04.2026

Король Чарльз ІІІ стане другим британським монархом, який виступить перед Конгресом США

Король Великої Британії Чарльз III виступить перед спільним засіданням Конгресу США, ставши лише другим в історії британським монархом, який звернеться до американських законодавців із промовою з нагоди 250-ї річниці незалежності США від Великої Британії.

"Лідери Конгресу запросили Чарльза поділитися своїм баченням "майбутнього наших особливих відносин і підтвердити наш альянс у цей вирішальний момент історії". Виступ короля відбувається під час 250-ї річниці незалежності Америки від британського правління", – йдеться в повідомленні.

Історично виступи монархів перед Конгресом є рідкісними: загалом зафіксовано 132 звернення іноземних лідерів до Конгресу США, однак переважно це були президенти та прем'єр-міністри.

Єдиною британською монархинею, яка виступала перед Конгресом, була королева Єлизавета II, яка звернулася до американських законодавців у 1991 році. Її промова тривала близько 15 хвилин і завершилася словами: "May God Bless America".

Тоді виступ супроводжувався особливостями протоколу: члени Конгресу утримувалися від рукостискань, королеві дозволили носити капелюх у залі, а її чоловік принц Філіп був розміщений на подіумі. Частина законодавців також бойкотувала виступ через політику Великої Британії в Північній Ірландії.

Джерело: https://www.nbcnews.com/politics/trump-administration/live-blog/king-charles-trump-us-visit-live-updates-rcna342257/rcrd109075?canonicalCard=true

