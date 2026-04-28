03:17 28.04.2026

Дохід РФ від нафти і газу у травні може зрости на тлі підвищення цін – ЗМІ

За оцінками розрахунків, у травні 2026 року податкові надходження Росії від нафти і газу, які формують основу федерального бюджету, зростуть на тлі підвищення світових цін на нафту через загострення ситуації на Близькому Сході, однак у підсумку за січень-травень вони залишаться нижчими, ніж за аналогічний період 2025 року, повідомляє Reuters.

За оцінками агентства, податкові надходження РФ від нафти і газу у травні становитимуть близько 650 млрд рублів (8,65 млрд доларів), що перевищує показник 512,7 млрд рублів у травні 2025 року.

"Водночас українські удари безпілотників по енергетичній інфраструктурі Росії обмежили видобуток сирої нафти, який є третім за величиною у світі після США та Саудівської Аравії", – йдеться в повідомленні.

Загалом бюджетні надходження РФ від нафти і газу за січень-травень 2026 року, за розрахунками Reuters, можуть перевищити 2,94 трлн рублів, що менше за 3,16 трлн рублів за аналогічний період 2025 року.

Падіння пояснюється слабшими надходженнями у перші три місяці року до зростання цін на нафту, а також зміцненням рубля.

Джерело: https://www.reuters.com/business/energy/russias-oil-gas-tax-revenues-seen-rising-may-still-down-year-date-2026-04-27/

МЗС Ізраїлю у відповідь щодо прибуття до Хайфи судна з викраденим зерном: звинувачення не є доказом

