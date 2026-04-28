Сили оборони відбили з початку доби 182 ворожі атаки – Генштаб

З початку доби відбулося 182 бойові зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 понеділка.

"Противник завдав 43 авіаційні удари – скинув 150 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 3637 дронів-камікадзе та здійснив 1570 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Гуляйпільськом та Покровському напрямках, де агресор здійснив відповідно 22 та 38 штурмових та наступальних дій.

