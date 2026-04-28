Інтерфакс-Україна
Події
02:33 28.04.2026

Сили оборони відбили з початку доби 182 ворожі атаки – Генштаб

З початку доби відбулося 182 бойові зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 понеділка.

"Противник завдав 43 авіаційні удари – скинув 150 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 3637 дронів-камікадзе та здійснив 1570 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Гуляйпільськом та Покровському напрямках, де агресор здійснив відповідно 22 та 38 штурмових та наступальних дій.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:36 27.04.2026
Окупанти втратили впродовж доби 810 військовослужбовців – Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 810 військовослужбовців – Генштаб

22:30 26.04.2026
Сили оборони відбили з початку доби 161 ворожу атаку – Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 161 ворожу атаку – Генштаб

13:52 26.04.2026
У 2026 році баланс на фронті не на користь росіян – Зеленський

У 2026 році баланс на фронті не на користь росіян – Зеленський

08:10 26.04.2026
Окупанти за добу втратили 960 осіб та 160 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 960 осіб та 160 од. спецтехніки – Генштаб

00:17 26.04.2026
На фронті відбулось 125 боєзіткнень за добу, найбільше на покровському та гуляйпільському напрямках – Генштаб

На фронті відбулось 125 боєзіткнень за добу, найбільше на покровському та гуляйпільському напрямках – Генштаб

23:21 25.04.2026
Сибіга: Атаки РФ на цивільну ядерну інфраструктуру України та ядерний шантаж загрожують мільйонам людей

Сибіга: Атаки РФ на цивільну ядерну інфраструктуру України та ядерний шантаж загрожують мільйонам людей

17:09 25.04.2026
Зеленський: Важливо, щоб російська війна у Європі не втрачала уваги через війну в Ірані

Зеленський: Важливо, щоб російська війна у Європі не втрачала уваги через війну в Ірані

03:01 25.04.2026
Сили оборони відбили з початку доби 204 ворожі атаки – Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 204 ворожі атаки – Генштаб

22:46 24.04.2026
Окупанти просунулися біля Родинського на Донеччині, за добу зайняли 0,19 кв. км – DeepState

Окупанти просунулися біля Родинського на Донеччині, за добу зайняли 0,19 кв. км – DeepState

21:52 24.04.2026
Сибіга подякував американським законодавцям за представлення Акту протидії російській війні проти віри

Сибіга подякував американським законодавцям за представлення Акту протидії російській війні проти віри

ВАЖЛИВЕ

Щоб був мир у Європі й щоб Росія зупинилася, мають бути достойні умови для України

Зеленський доручив Генштабу і Міноборони щомісячно перевіряти реальну потребу в НРК

Цифрова інфраструктура МВС працює в режимі постійної готовності до відбиття атак – директор ДП "Інфотех"

Директор "Інфотех" про сервіси для ветеранів: від безособової бюрократії до прямого зв'язку

Максимально автоматизуємо складні чутливі процеси впізнання – директор ДП "Інфотех"

ОСТАННЄ

Дохід РФ від нафти і газу у травні може зрости на тлі підвищення цін – ЗМІ

Чоловіку який здійснив замах на Трампа у Вашингтоні висунули обвинувачення – ЗМІ

Король Чарльз III і королева прибули до США з чотириденним державним візитом

Рубіо заявив про неприйнятність контролю Ірану над Ормузькою протокою

МЗС Ізраїлю у відповідь щодо прибуття до Хайфи судна з викраденим зерном: звинувачення не є доказом

Шмигаль та президентка ЄБРР обговорили поглиблення співпраці та підготовку до наступної зими

Україна запросила посла Ізраїлю до МЗС через прибуття до Хайфи судна з викраденим РФ українським зерном

Поліція: Пожежу в багатоповерхівці у Львові, де загинув чоловік, спричинив вибух гранати

Федоров: Сили оборони отримали вдвічі більше дронів-перехоплювачів, ніж за весь 2025 рік

"Ветеранський корпус" представив ключові проєкти з підтримки ветеранів і їхньої реінтеграції

