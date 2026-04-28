Чоловіку який здійснив замах на Трампа у Вашингтоні висунули обвинувачення – ЗМІ

Чоловіку, якого підозрюють у спробі замаху на президента США Дональда Трампа під час стрілянини на вечері Асоціації кореспондентів Білого дому у Вашингтоні, офіційно висунули федеральні обвинувачення, повідомляє Associated Press.

За даними слідства, йдеться про Коула Томаса Аллена, якого затримали після стрілянини біля місця проведення публічного заходу, що супроводжувалася втручанням Секретної служби США.

Правоохоронці заявляють, що напад міг готуватися заздалегідь. У поданих до суду матеріалах ФБР зазначається, що підозрюваний заздалегідь забронював номер у вашингтонському готелі та прибув до столиці США за кілька днів до події.

"Міністерство юстиції висунуло Аллену ще два обвинувачення, зокрема у застосуванні вогнепальної зброї під час насильницького злочину, однак афідевіт прямо не стверджує, що саме Аллен поранив офіцера", – йдеться в повідомленні.

Підозрюваного взято під варту до подальших судових слухань.

За даними слідства, після затримання він скористався правом не свідчити, однак правоохоронці вивчають електронне повідомлення, яке може містити його мотиви.

Джерело: https://apnews.com/article/trump-correspondents-dinner-shooting-suspect-d4111facf965aaaa10334eb5c12901db