23:55 27.04.2026

Король Чарльз III і королева прибули до США з чотириденним державним візитом

Король Великої Британії Чарльз III разом із королевою прибули до Вашингтона, розпочавши чотириденний державний візит до Сполучених Штатів, повідомляється в офіційному дописі Букінгемського палацу.

"Король і Королева прибули до Вашингтону, щоб розпочати чотириденний державний візит до США за порадою Уряду Його Величності та на запрошення Президента Сполучених Штатів", – йдеться в повідомленні у соціальній мережі Х.

Згодом у соціальній мережі Х офіційне представництво Білого дому оприлюднило відео, на якому президент США Дональд Трамп разом із першою леді Меланією Трамп зустрічають короля та королеву. "Історичний державний візит розпочинається! Президент Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп вітають короля Карла ІІІ і королеву Каміллу на чаюванні в Білому домі!" – йдеться в дописі.

Як повідомлялося, раніше Букінгемський палац у соціальній мережі Х зазначав, що за рекомендацією уряду Його Величності та на запрошення президента Сполучених Штатів король і королева здійснять державний візит до США наприкінці квітня. У повідомленні також йшлося, що програма візиту Їхніх Величностей буде присвячена історичним зв'язкам і сучасним двостороннім відносинам між Великою Британією та США, а також відзначенню 250-ї річниці незалежності Америки.

Джерела: https://x.com/royalfamily/status/2048843042946228690?s=46

https://x.com/whitehouse/status/2048865400461345197?s=46

