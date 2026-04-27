Рубіо заявив про неприйнятність контролю Ірану над Ормузькою протокою

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Іран не може зберігати вплив на Ормузьку протоку та визначати умови проходу через неї суден, назвавши такі підходи неприйнятними для Вашингтона на тлі зриву чергового раунду переговорів між США та Тегераном.

За його словами, під "відкриттям проток" мається на увазі контрольована ситуація, яка передбачає узгодження з Іраном.

"Під відкриттям проток вони мають на увазі: так, протоки відкриті, якщо ви координуєте дії з Іраном, отримуєте наш дозвіл, інакше ми вас підірвемо, а ви нам заплатите. Це не відкриття проток. Це міжнародні водні шляхи. Вони не можуть нормалізувати, і ми не можемо терпіти їхні спроби нормалізувати систему, в якій іранці вирішують, хто може користуватися міжнародним водним шляхом і скільки ви повинні платити їм за його використання", – заявив Рубіо в інтерв'ю для Fox News.

