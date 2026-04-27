МЗС Ізраїлю у відповідь щодо прибуття до Хайфи судна з викраденим зерном: звинувачення не є доказом

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар відреагував на заяву очільника МЗС України щодо виклику посла Ізраїлю до українського зовнішньополітичного відомства у зв'язку з прибуттям до Хайфи судна з викраденим РФ українським зерном, наголосивши, що висунуті звинувачення не підкріплені доказами.

У своєму дописі він наголосив, що дипломатичні відносини між дружніми державами не повинні вестися через соціальні мережі або ЗМІ: "Дипломатичні відносини, особливо між дружніми країнами, не ведуться у Твіттері чи ЗМІ. Звинувачення не є доказом. Доказів, які б підтверджували ці звинувачення, досі не надано".

Він також зазначив, що перед публічними заявами не було подано запиту на правову допомогу, і підкреслив, що це питання буде розглянуто.

"Ви навіть не подали запит на правову допомогу перед тим, як звернутися до ЗМІ та соціальних мереж. Це питання буде розглянуто", – йдеться в дописі Саара, оприлюдненому у соціальній мережі Х у понеділок.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга раніше заявив, що МЗС України вручить послу Ізраїлю ноту протесту у зв'язку з прибуттям до Хайфи ще одного судна з українським зерном, яке було викрадене Росією.

