Інтерфакс-Україна
Події
22:26 27.04.2026

Шмигаль та президентка ЄБРР обговорили поглиблення співпраці та підготовку до наступної зими

1 хв читати

Перший віцепрем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль провів зустріч з Президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо, під час якої сторони домовилися про поглиблення співпраці між Україною та банком.

Під час зустрічі сторони обговорили чинні проєкти у сфері енергетики, а також нові напрями співробітництва, насамперед у межах підготовки до наступного опалювального сезону.

"Пріоритети: захист енергетичної інфраструктури, відновлення генеруючих потужностей і підстанцій, створення запасів обладнання, забезпечення резервних маршрутів постачання газу, підвищення надійності газосховищ. Приділили увагу конкретним потребам окремих компаній", – зазначив Денис Шмигаль.

Також обговорювалися питання євроінтеграційних реформ, зокрема впровадження найкращих корпоративних практик в енергетичних компаніях.

"Надзвичайно цінуємо підтримку ЄБРР і готовність продовжувати наше партнерство!", – додав Шмигаль, подякувавши Оділь Рено-Бассо.

Як повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України, Шмигаль подякував ЄБРР за постійну підтримку України, зокрема за сприяння у проведенні Міжнародної Чорнобильської конференції з питань відновлення та ядерної безпеки.

Джерело: https://t.me/energyofukraine/6825

Теги: #україна #єбрр #підготовка #співпраця #зима

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:24 27.04.2026
ЄБРР може запровадити з банком "Львів" інструмент розподілу ризиків на EUR50 млн

14:15 27.04.2026
Україна допоможе Польщі збудувати власну армію дронів – Туск

21:23 26.04.2026
ЄБРР відкрив рахунок для відновлення НБК ЧАЕС з грантом в EUR30 млн

20:38 26.04.2026
Зеленський і Рено-Бассо обговорили відновлення конфайнменту на ЧАЕС

16:07 26.04.2026
Випадки канібалізму зафіксовані в армії РФ – ЗМІ

14:07 26.04.2026
ЄБРР планує підтримати 700 МВт потужності в Україні – президент банку

13:29 26.04.2026
Україна буде представлена на саміті НАТО в Анкарі – Зеленський

18:16 25.04.2026
Азербайджан передав Україні п'ять пасажирських автобусів – Сибіга

17:43 25.04.2026
Зеленський: Нам потрібен Євросоюз і Євросоюзу дуже сильно потрібна Україна

11:32 25.04.2026
Міністр Федоров: Основний фокус у співпраці з Естонією – закупівля дронів та засобів протидії БпЛА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА