Шмигаль та президентка ЄБРР обговорили поглиблення співпраці та підготовку до наступної зими

Перший віцепрем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль провів зустріч з Президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо, під час якої сторони домовилися про поглиблення співпраці між Україною та банком.

Під час зустрічі сторони обговорили чинні проєкти у сфері енергетики, а також нові напрями співробітництва, насамперед у межах підготовки до наступного опалювального сезону.

"Пріоритети: захист енергетичної інфраструктури, відновлення генеруючих потужностей і підстанцій, створення запасів обладнання, забезпечення резервних маршрутів постачання газу, підвищення надійності газосховищ. Приділили увагу конкретним потребам окремих компаній", – зазначив Денис Шмигаль.

Також обговорювалися питання євроінтеграційних реформ, зокрема впровадження найкращих корпоративних практик в енергетичних компаніях.

"Надзвичайно цінуємо підтримку ЄБРР і готовність продовжувати наше партнерство!", – додав Шмигаль, подякувавши Оділь Рено-Бассо.

Як повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України, Шмигаль подякував ЄБРР за постійну підтримку України, зокрема за сприяння у проведенні Міжнародної Чорнобильської конференції з питань відновлення та ядерної безпеки.

