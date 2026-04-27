Україна запросила посла Ізраїлю до МЗС через прибуття до Хайфи судна з викраденим РФ українським зерном

Фото: https://www.president.gov.ua/

Міністерство закордонних справ України вручить послу Ізраїлю ноту протесту у зв'язку з прибуттям до Хайфи ще одного судна з викраденим Росією українським зерном, повідомив глава МЗС Андрій Сибіга.

"Дружні українсько-ізраїльські відносини можуть принести користь обом країнам, і незаконна торгівля Росії викраденим українським зерном не повинна їх підривати", – написав Сибіга у соціальній мережі Х.

За словами міністра, Україна також не отримала належної реакції з боку Ізраїлю на свою законну вимогу щодо попереднього судна, яке доставило до Хайфи викрадені товари, і на тлі прибуття ще одного подібного судна вкотре застерігає Ізраїль від прийняття викраденого зерна та від дій, які можуть завдати шкоди двостороннім відносинам.

"У цьому контексті ми вже офіційно запросили посла Ізраїлю до МЗС завтра вранці для вручення нашої ноти протесту та прохання вжити відповідних заходів", – повідомив глава МЗС.