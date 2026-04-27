Події
27.04.2026

Поліція: Пожежу в багатоповерхівці у Львові, де загинув чоловік, спричинив вибух гранати

Правоохоронці встановили, що пожежа у багатоповерхівці у Львові, внаслідок якої загинув 35-річний чоловік, була спричинена вибухом гранати, яку він зберігав у своїй квартирі.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок" та за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України", – повідомила пресслужба поліції Львівської області у Facebook у понеділок.

Загиблим виявився 35-річний місцевий мешканець.

Під час огляду квартири правоохоронці виявили ще одну гранату.

 

16:24 27.04.2026
