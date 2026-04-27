20:57 27.04.2026

Федоров: Сили оборони отримали вдвічі більше дронів-перехоплювачів, ніж за весь 2025 рік

Фото: https://t.me/zedigital/

Міністерство оборони України продовжує системно нарощувати постачання дронів-перехоплювачів для посилення захисту неба за допомогою "малої" протиповітряної оборони, повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

"З початку 2026 року за контрактами Агенції оборонних закупівель ДОТ військо отримало вдвічі більше таких засобів, ніж за весь 2025 рік. Постачання дронів-перехоплювачів забезпечуємо через кілька каналів: прямі закупівлі за контрактами АОЗ ДОТ; програму Армія дронів. Бонус: маркетплейс зброї DOT-Chain Defence", – написав він у Телеграмі.

Міністр зазначив, що використання різних підходів дає змогу гарантувати безперервність постачання та паралельно масштабувати його обсяги.

"Ці дрони вже довели свою ефективність у бойових умовах і суттєво посилили протиповітряну оборону. Вони зменшують навантаження на ракетну ППО, даючи змогу зосередити її ресурси на протидії ворожим ракетам. Протишахедні дрони є технологічною відповіддю ворогу. Вони в сотні разів дешевші за ракетні системи та в десятки разів дешевші за шахеди, що дає змогу максимально ефективно використовувати бюджетні ресурси", – наголосив Федоров.

Він нагадав, що у березні дрони-перехоплювачі збили рекордні 33 000+ ворожих БпЛА різного типу.

 

