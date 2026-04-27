"Ветеранський корпус" представив ключові проєкти з підтримки ветеранів і їхньої реінтеграції

Фото: 3 армійський корпус / Хартія

Всеукраїнське об'єднання "Ветеранський корпус" представило ключові проєкти з підтримки ветеранів і їхньої реінтеграції, зокрема, у сферах працевлаштування, медицини, освіти та інтеграція у суспільство.

"ВО "Ветеранський корпус" провів перший з'їзд – за участю майже 200 осіб. Організація представила ключові проєкти з підтримки ветеранів і їхньої реінтеграції. Корпус зібрав запити ветеранів, систематизував їх і перетворив на проєкти в напрямках: працевлаштування, медицина, освіта, спорт, підтримка родин, інтеграція у суспільство. Більшість ініціатив вже реалізуються", – йдеться у пресрелізі ВО.

Так, серед ключових ініціатив "Ветеранського корпусу": "Чат ветеранів" – комунікаційна платформа яка об'єднує понад 2 тис. учасників і допомагає швидко вирішувати побутові й критичні питання після повернення зі служби; "Ветеран знає" – напрям юридичної обізнаності та допомоги; "Родини" – підтримка сімей діючих військових і загиблих; "Резервіст" – реінтеграція ветеранів через залучення їхнього досвіду: тактична та медична підготовка цивільного населення.

"Я вірю, що "Ветеранський Корпус" повинен стати кузнею нового українського громадянина і нової української еліти", – зазначив засновник ВО бригадний генерал Андрій Білецький.

Окремо презентували Фонд "Ветеранського Корпусу" – чотирирівневу модель партнерства: держава, бізнес, донори та міжнародні партнери.

"Ветеранський корпус" об'єднує 20 регіональних осередків по всій Україні. У планах – розширення мережі ветеранських хабів, розвиток освітніх і кар'єрних програм, посилення підтримки родин.

ВО "Ветеранський корпус" засновано 6 грудня 2025 року. Мета – підтримати ветеранів після служби, та забезпечити їм реальний вплив на суспільні процеси і розвиток держави, за яку вони воювали.