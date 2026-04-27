Макрон намагається переконати США та Іран відкрити Ормузьку протоку

Фото: скриншот відео

Президент Франції Еммануель Макрон, який у понеділок перебуває з візитом в Андоррі, заявив, що докладає зусиль, щоб переконати президента США Дональда Трампа та іранську сторону відкрити Ормузьку протоку для цивільного судноплавства.

"Припинення вогню зберігається, і це добре. Воно тепер включає Ліван. Ми дуже цього хотіли й працювали заради цього. Тепер треба, щоб переговори могли просуватися. І під час цього припинення вогню і цих дискусій ми робимо все, щоб трафік (Ормузькою протокою – ІФ-У) міг відновитися нормально", – сказав журналістам Макрон, заяву якого транслювали французькі медіа.

Він повідомив, що напередодні розмовляв з Трампом і засудив спробу замаху на нього. "Але я також намагаюся переконати, як важливо, щоб обидві сторони відкрили (Ормузьку протоку – ІФ-У), щоб дозволити газу, нафті, добривам, товарам проходити цією протокою, бо це впливає на світову економіку", – продовжив Макрон.

Французький президент нагадав про заснування коаліції, "призначення якої якраз убезпечити, стабілізувати" зону протоки й показати, що міжнародна спільнота сприяє її відкриттю.

"Сподіваюся, що нам вдасться найближчими днями переконати в цьому зацікавлені сторони. Маю намір після цього візиту знову обмінятися думками з іранською владою", – оголосив президент Франції.

За його словами, французький уряд робить максимум можливого, щоб сприяти поверненню спокою в регіон.