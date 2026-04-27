Інтерфакс-Україна
Події
20:49 27.04.2026

Макрон намагається переконати США та Іран відкрити Ормузьку протоку

1 хв читати
Фото: скриншот відео

Президент Франції Еммануель Макрон, який у понеділок перебуває з візитом в Андоррі, заявив, що докладає зусиль, щоб переконати президента США Дональда Трампа та іранську сторону відкрити Ормузьку протоку для цивільного судноплавства.

"Припинення вогню зберігається, і це добре. Воно тепер включає Ліван. Ми дуже цього хотіли й працювали заради цього. Тепер треба, щоб переговори могли просуватися. І під час цього припинення вогню і цих дискусій ми робимо все, щоб трафік (Ормузькою протокою – ІФ-У) міг відновитися нормально", – сказав журналістам Макрон, заяву якого транслювали французькі медіа.

Він повідомив, що напередодні розмовляв з Трампом і засудив спробу замаху на нього. "Але я також намагаюся переконати, як важливо, щоб обидві сторони відкрили (Ормузьку протоку – ІФ-У), щоб дозволити газу, нафті, добривам, товарам проходити цією протокою, бо це впливає на світову економіку", – продовжив Макрон.

Французький президент нагадав про заснування коаліції, "призначення якої якраз убезпечити, стабілізувати" зону протоки й показати, що міжнародна спільнота сприяє її відкриттю.

"Сподіваюся, що нам вдасться найближчими днями переконати в цьому зацікавлені сторони. Маю намір після цього візиту знову обмінятися думками з іранською владою", – оголосив президент Франції.

За його словами, французький уряд робить максимум можливого, щоб сприяти поверненню спокою в регіон.

Теги: #макрон #ормузька_протока

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:36 24.04.2026
Макрон назвав кредит ЄС Україні важливим сигналом рішучості до подальшої співпраці

Макрон назвав кредит ЄС Україні важливим сигналом рішучості до подальшої співпраці

21:34 23.04.2026
Макрон назвав кредит ЄС Україні важливим сигналом рішучості до подальшої співпраці

Макрон назвав кредит ЄС Україні важливим сигналом рішучості до подальшої співпраці

12:25 23.04.2026
Іран отримав першу оплату за прохід Ормузькою протокою

Іран отримав першу оплату за прохід Ормузькою протокою

09:46 23.04.2026
У Пентагоні вважають, що на розмінування Ормузу може піти пів року, – ЗМІ

У Пентагоні вважають, що на розмінування Ормузу може піти пів року, – ЗМІ

21:06 22.04.2026
У Пентагоні вважають, що на розмінування Ормузу може піти пів року – ЗМІ

У Пентагоні вважають, що на розмінування Ормузу може піти пів року – ЗМІ

18:52 22.04.2026
Руху суден через Ормузьку протоку зараз практично немає – ЗМІ

Руху суден через Ормузьку протоку зараз практично немає – ЗМІ

03:14 22.04.2026
Макрон заявив про підтримку Лівану з боку Франції у реагуванні на гуманітарну кризу

Макрон заявив про підтримку Лівану з боку Франції у реагуванні на гуманітарну кризу

20:53 19.04.2026
Зеленський щодо Ормузької протоки: Якщо є drone deal, в який входять морські дрони – то все може з'явитися

Зеленський щодо Ормузької протоки: Якщо є drone deal, в який входять морські дрони – то все може з'явитися

15:53 19.04.2026
Трамп знову пригрозив Ірану ударами по мостах і електростанціях

Трамп знову пригрозив Ірану ударами по мостах і електростанціях

12:17 18.04.2026
В Ірані заявили, що контроль над Ормузькою протокою повернувся до "попереднього стану"

В Ірані заявили, що контроль над Ормузькою протокою повернувся до "попереднього стану"

ВАЖЛИВЕ

Щоб був мир у Європі й щоб Росія зупинилася, мають бути достойні умови для України

Зеленський доручив Генштабу і Міноборони щомісячно перевіряти реальну потребу в НРК

Цифрова інфраструктура МВС працює в режимі постійної готовності до відбиття атак – директор ДП "Інфотех"

Директор "Інфотех" про сервіси для ветеранів: від безособової бюрократії до прямого зв'язку

Максимально автоматизуємо складні чутливі процеси впізнання – директор ДП "Інфотех"

ОСТАННЄ

Федоров: Сили оборони отримали вдвічі більше дронів-перехоплювачів, ніж за весь 2025 рік

"Ветеранський корпус" представив ключові проєкти з підтримки ветеранів і їхньої реінтеграції

Кулеба: Уряд ухвалив рішення про спрощення технічного контролю для міжнародних перевізників

Глава МВС: Підрозділи реагування на загрози, пов'язані із атомними станціями, забезпечені всім необхідним

Члени погоджувальної ради парламенту та команда голови Офісу президента обговорили питання руху України до ЄС – Стефанчук

Щоб був мир у Європі й щоб Росія зупинилася, мають бути достойні умови для України

Зеленський: Активно шукаємо шляхи забезпечення антибалістики та інших засобів ПРО

Іран має намір стягувати плату із суден за послуги в Ормузькій протоці, а не за саме проходження

САП та НАБУ на хабарництві викрили працівників СБУ та адвоката

Франція передала Бучанській громаді чотири сучасні автобуси – КОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА