Кулеба: Уряд ухвалив рішення про спрощення технічного контролю для міжнародних перевізників

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про спрощення технічного контролю для вантажівок за дозволами Європейської конференції міністрів транспорту (ЄКМТ), повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Йдеться про перевезення для вантажівок за дозволами Європейської конференції міністрів транспорту (ЄКМТ) – це багатосторонні дозволи, які дають можливість перевозити товари між понад 40 країнами. Україна є однією з найактивніших у їх використанні", – написав він у Телеграмі.

За його словами, раніше перевізники проходили дві окремі перевірки.

"Після цього рішення уряду, ініційованого Мінрозвитку, залишається тільки одна процедура техогляду, яка одночасно підтверджує відповідність і українським, і міжнародним вимогам. Це означає менше бюрократії, менше витрат часу і коштів та зрозумілі правила для роботи. За останні роки бізнес витратив близько 300 млн грн на дублюючі процедури. Це навантаження прибираємо", – зазначив Кулеба.

Він зауважив, що додатково буде відкритий ринок технічного контролю, причому видавати сертифікати зможуть усі акредитовані суб'єкти, а не лише одне державне підприємство. "Це конкуренція, нижча вартість послуг і краща якість", – додав міністр.

Кулеба зазначив, що також впроваджується європейські підходи до технічного контролю: єдина класифікація недоліків; чіткі правила експлуатації транспорту; повна інтеграція даних у державну систему.

"Сертифікат ЄКМТ видається одразу після техогляду, без додаткових процедур. На останній розподіл дозволів ЄКМТ було подано понад 21 000 вантажівок – для них це рішення означає реальне спрощення роботи. Це ще один крок до інтеграції з ЄС і переходу на європейські правила у транспортній сфері", – резюмував віце-прем'єр.