Глава МВС: Підрозділи реагування на загрози, пов'язані із атомними станціями, забезпечені всім необхідним

У Міністерстві внутрішніх справ України працюють підрозділи реагування на загрози, пов'язані із діяльністю атомних станцій, ці підрозділи забезпечені всім необхідним, працюють постійно діючі пости, а також мобільні, які розгортаються у випадку отримання інформації про надзвичайну ситуацію, наголосив очільник МВС Ігор Клименко.

"Що стосується ризиків. Наприклад, є інформація про викид із Запорізької станції, або про якісь особливості дії персоналу, який там контролюється рф – ми відповідно розгортаємо свої сили", – сказав міністр журналістам в Києві, відповідаючи на питання агентства "Інтерфакс-Україна" щодо ризиків та загроз, пов'язаних з атомними станціями, в умовах повномасштабної агресії РФ та готовності України реагувати на них.

За словами міністра, створені відповідні підрозділи системи МВС для реагування на такі ситуації. "Вони забезпечені всім необхідним – від дозиметру до екіпірування, ми виставляємо відповідні пости", -пояснив міністр.

Клименко зазначив, що є постійно діючі пости, а є мобільні, які розгортаються у випадку отримання інформації про надзвичайну ситуацію.

"Ми постійно проводимо навчання таких підрозділів щодо радіологічної ситуації", – зазначив міністр.

Клименко підсумував: "Можу сказати, що все, що відбувається у нас на території держави, контролюється цими підрозділами".

Окремо глава МВС зауважив, що інформація щодо такого роду ситуацій перевіряється одразу, дані оприлюднюються через ДСНС чи Гідрометцентр – і про радіаційний фон, і про можливу небезпеку для громадян.

"Дуже часто з'являється така інформація і можуть виникнути панічні настрої – ми як правило діємо одразу", – наголосив він.

Як передає кореспондент агентства, міністр внутрішніх справ України в понеділок в оновленому Національному музеї "Чорнобиль" відзначив ветеранів, діючих працівників, які були ліквідаторами, які наразі охороняють і обороняють зону відчуження, будівельників та працівники музею – вручив 40 відзнак Кабінету міністрів України та МВС.

Під час розповіді про оновлення музею, міністр зазначив: "Ми оновили майже всю експозицію... звичайно, що пов'язали цей музей із нинішніми подіями".

Клименко нагадав, що ЧАЕС була захоплена російськими військовими в 2022 році, – на виставці є експозиція щодо окупації станції і експозиція, пов'язана з обстрілом російським дроном конфайнменту 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС в 2025 році.

Глава МВС зауважив, що експозиції музею оновлювалися "з креативним концептом для всіх поколінь, щоб цей музей був зрозумілий і для ліквідаторів, і для наших дітей".

Міністр додав, що для оцінки креативних думок запрошували ліквідаторів. "Вони погодилися і були присутні на кожному кроці затвердження того чи іншого концепту", – сказав голова МВС.

26 квітня 2026 року, в 40-ві роковини від дня вибуху 4-го енергоблоку ЧАЕС, в Україні і світі вшанували пам'ять ліквідаторів аварії.