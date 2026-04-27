Члени погоджувальної ради парламенту та команда голови Офісу президента обговорили питання руху України до ЄС – Стефанчук

Члени погоджувальної ради парламенту, голови Офісу президента Кирило Буданов та його заступники обговорили питання подальшого руху України до членства в Європейському Союзі, повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Провів нараду за участі заступників голови Верховної Ради,, керівника Офісу президента та його заступників, а також голів парламентських фракцій і груп. Обговорили ключові питання, що стосуються подальшого руху України до членства в Європейському Союзі, посилення військової спроможності нашої держави, координації рішень у сфері безпеки та відповідальності на всіх рівнях", – написав Стефанчук на своїй сторінці у Фейсбуці у понеділок.

За словами спікера, у час великої війни особливо важливо зберігати єдність у стратегічних питаннях.

"Там, де йдеться про оборону держави, стійкість інституцій і європейське майбутнє України, потрібні спільні дії, чітка координація та політична зрілість.Працюємо далі – заради сильної держави, сильної армії та сильного українського голосу в Європі", – наголосив Стефанчук.