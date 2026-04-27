20:05 27.04.2026

Члени погоджувальної ради парламенту та команда голови Офісу президента обговорили питання руху України до ЄС – Стефанчук

Фото: https://www.facebook.com/stefanchuk.official

Члени погоджувальної ради парламенту, голови Офісу президента Кирило Буданов та його заступники обговорили питання подальшого руху України до членства в Європейському Союзі, повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Провів нараду за участі заступників голови Верховної Ради,, керівника Офісу президента та його заступників, а також голів парламентських фракцій і груп. Обговорили ключові питання, що стосуються подальшого руху України до членства в Європейському Союзі, посилення військової спроможності нашої держави, координації рішень у сфері безпеки та відповідальності на всіх рівнях", – написав Стефанчук на своїй сторінці у Фейсбуці у понеділок.

За словами спікера, у час великої війни особливо важливо зберігати єдність у стратегічних питаннях.

"Там, де йдеться про оборону держави, стійкість інституцій і європейське майбутнє України, потрібні спільні дії, чітка координація та політична зрілість.Працюємо далі – заради сильної держави, сильної армії та сильного українського голосу в Європі", – наголосив Стефанчук.

 

Теги: #рада #зустріч

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:44 27.04.2026
Профільний комітет підтримав заяву Цабаля про складення депутатських повноважень

Профільний комітет підтримав заяву Цабаля про складення депутатських повноважень

13:14 26.04.2026
Зеленський анонсував зустріч із Гроссі в неділю

Зеленський анонсував зустріч із Гроссі в неділю

11:20 25.04.2026
Зеленський про зустріч з Алієвим: Важливі перемовини. Взаємна повага та співпраця

Зеленський про зустріч з Алієвим: Важливі перемовини. Взаємна повага та співпраця

23:35 24.04.2026
Зустріч послів США з очільником МЗС Ірану може відбутися в понеділок – ЗМІ

Зустріч послів США з очільником МЗС Ірану може відбутися в понеділок – ЗМІ

14:49 24.04.2026
Раді пропонують ухвалити в першому читанні новий Цивільний кодекс

Раді пропонують ухвалити в першому читанні новий Цивільний кодекс

21:34 23.04.2026
Макрон назвав кредит ЄС Україні важливим сигналом рішучості до подальшої співпраці

Макрон назвав кредит ЄС Україні важливим сигналом рішучості до подальшої співпраці

21:06 23.04.2026
Уряд та голови парламентських комітетів обговорили виконання вимог програми Ukraine Facility – Свириденко

Уряд та голови парламентських комітетів обговорили виконання вимог програми Ukraine Facility – Свириденко

23:51 22.04.2026
Голова євроінтеграційного комітету Ради про ціну розблокування допомоги ЄС: нафта в обмін на виживання

Голова євроінтеграційного комітету Ради про ціну розблокування допомоги ЄС: нафта в обмін на виживання

22:12 22.04.2026
Раді пропонують запровадити кримінальну відповідальність за українофобію

Раді пропонують запровадити кримінальну відповідальність за українофобію

17:32 22.04.2026
Зеленський обговорив із міністром оборони Іспанії оборонну співпрацю

Зеленський обговорив із міністром оборони Іспанії оборонну співпрацю

ВАЖЛИВЕ

Щоб був мир у Європі й щоб Росія зупинилася, мають бути достойні умови для України

Зеленський доручив Генштабу і Міноборони щомісячно перевіряти реальну потребу в НРК

Цифрова інфраструктура МВС працює в режимі постійної готовності до відбиття атак – директор ДП "Інфотех"

Директор "Інфотех" про сервіси для ветеранів: від безособової бюрократії до прямого зв'язку

Максимально автоматизуємо складні чутливі процеси впізнання – директор ДП "Інфотех"

ОСТАННЄ

Федоров: Сили оборони отримали вдвічі більше дронів-перехоплювачів, ніж за весь 2025 рік

"Ветеранський корпус" представив ключові проєкти з підтримки ветеранів і їхньої реінтеграції

Макрон намагається переконати США та Іран відкрити Ормузьку протоку

Кулеба: Уряд ухвалив рішення про спрощення технічного контролю для міжнародних перевізників

Глава МВС: Підрозділи реагування на загрози, пов'язані із атомними станціями, забезпечені всім необхідним

Щоб був мир у Європі й щоб Росія зупинилася, мають бути достойні умови для України

Зеленський: Активно шукаємо шляхи забезпечення антибалістики та інших засобів ПРО

Іран має намір стягувати плату із суден за послуги в Ормузькій протоці, а не за саме проходження

САП та НАБУ на хабарництві викрили працівників СБУ та адвоката

Франція передала Бучанській громаді чотири сучасні автобуси – КОВА

