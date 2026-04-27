20:00 27.04.2026

Щоб був мир у Європі й щоб Росія зупинилася, мають бути достойні умови для України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що задля довгого та стабільного миру у Європі по кожному вагомому безпековому аспекту мусять бути прийняти достойні умови для України.

"Всім партнерам важливо теж не забувати, що Україна захищає не тільки себе в цій війні, і особливо – для Європи. Росія хоче нашу територію, щоб можна було захоплювати території також інших. Якщо пройде з однією державою, з одним сусідом, то буде так само і з іншими. Росія так і йшла: шматок Молдови, частини Грузії, захоплення Криму та окупація Донецька, підкорення Білорусі. Повномасштабна війна проти України", – сказав президент під час телевізійного звернення.

Зеленський зазначив, що це можна зупинити тільки реальною силою і реальною принциповістю всіх партнерів.

"Саме це важливо – принциповість. Це стосується і Америки, і країн "Сімки", і європейських країн. Щоб був справді мир у Європі й щоб Росія зупинилася, мають бути достойні умови для України, повага до України. По кожному вагомому безпековому аспекту: суверенітет, територіальна цілісність України, гарантії безпеки, вступ у Євросоюз та реальне відновлення нашої країни після війни. Ми працюємо заради достойного миру", – додав він.

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:52 27.04.2026
Зеленський: Активно шукаємо шляхи забезпечення антибалістики та інших засобів ПРО

19:08 27.04.2026
Зеленський призначив Мельника послом у Люксембурзі за сумісництвом

09:12 27.04.2026
Суд задовольнив позов "Бетон Нова Інтернешнл" до РФ про стягнення збитків на $31,5 млн у повному обсязі

20:38 26.04.2026
Зеленський і Рено-Бассо обговорили відновлення конфайнменту на ЧАЕС

23:21 25.04.2026
Сибіга: Атаки РФ на цивільну ядерну інфраструктуру України та ядерний шантаж загрожують мільйонам людей

08:44 25.04.2026
Соратники Трампа розглядають Рубіо як можливого кандидата в президенти США у 2028 році

05:54 25.04.2026
Європа має фінансувати відновлення України за рахунок мит на російський імпорт – прем'єр Естонії

01:09 25.04.2026
Макрон закликав Європу до більшої впевненості у власних силах і заявив про значну підтримку України

20:31 24.04.2026
Окупанти переходять на дешеві дрони "Молнія", що ускладнює роботу РЕБ – радник міністра оборони

19:59 24.04.2026
Голови Військових комітетів НАТО та ЄС не прогнозують нову хвилю мобілізації в РФ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський доручив Генштабу і Міноборони щомісячно перевіряти реальну потребу в НРК

Цифрова інфраструктура МВС працює в режимі постійної готовності до відбиття атак – директор ДП "Інфотех"

Директор "Інфотех" про сервіси для ветеранів: від безособової бюрократії до прямого зв'язку

Максимально автоматизуємо складні чутливі процеси впізнання – директор ДП "Інфотех"

Шлях зброї від магазину до власника є повністю прозорим – директор "Інфотех" про реєстр зброї

ОСТАННЄ

Федоров: Сили оборони отримали вдвічі більше дронів-перехоплювачів, ніж за весь 2025 рік

"Ветеранський корпус" представив ключові проєкти з підтримки ветеранів і їхньої реінтеграції

Макрон намагається переконати США та Іран відкрити Ормузьку протоку

Кулеба: Уряд ухвалив рішення про спрощення технічного контролю для міжнародних перевізників

Глава МВС: Підрозділи реагування на загрози, пов'язані із атомними станціями, забезпечені всім необхідним

Члени погоджувальної ради парламенту та команда голови Офісу президента обговорили питання руху України до ЄС – Стефанчук

Іран має намір стягувати плату із суден за послуги в Ормузькій протоці, а не за саме проходження

САП та НАБУ на хабарництві викрили працівників СБУ та адвоката

Франція передала Бучанській громаді чотири сучасні автобуси – КОВА

У Гостомелі відкрили відновлену початкову школу – ОВА

