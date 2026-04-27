Щоб був мир у Європі й щоб Росія зупинилася, мають бути достойні умови для України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що задля довгого та стабільного миру у Європі по кожному вагомому безпековому аспекту мусять бути прийняти достойні умови для України.

"Всім партнерам важливо теж не забувати, що Україна захищає не тільки себе в цій війні, і особливо – для Європи. Росія хоче нашу територію, щоб можна було захоплювати території також інших. Якщо пройде з однією державою, з одним сусідом, то буде так само і з іншими. Росія так і йшла: шматок Молдови, частини Грузії, захоплення Криму та окупація Донецька, підкорення Білорусі. Повномасштабна війна проти України", – сказав президент під час телевізійного звернення.

Зеленський зазначив, що це можна зупинити тільки реальною силою і реальною принциповістю всіх партнерів.

"Саме це важливо – принциповість. Це стосується і Америки, і країн "Сімки", і європейських країн. Щоб був справді мир у Європі й щоб Росія зупинилася, мають бути достойні умови для України, повага до України. По кожному вагомому безпековому аспекту: суверенітет, територіальна цілісність України, гарантії безпеки, вступ у Євросоюз та реальне відновлення нашої країни після війни. Ми працюємо заради достойного миру", – додав він.