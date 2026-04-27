19:52 27.04.2026

Зеленський: Активно шукаємо шляхи забезпечення антибалістики та інших засобів ПРО

Зеленський: Активно шукаємо шляхи забезпечення антибалістики та інших засобів ПРО

Україна активно шукає шляхи забезпечення протибалістичних засобів та інших засобів протиракетної оборони, заявив президент України Володимир Зеленський

"Війна в Ірані значно ускладнює постачання протиракет. Персональна відповідальність і наших дипломатів, і військового командування по своїй лінії, і всіх залучених урядовців за виконання тих обіцянок, які партнери вже дали. За минулий тиждень ми отримали три внески в програму PURL – від трьох країн Європи. Я хочу подякувати їм за це. У травні мають бути ще додаткові внески, я очікую на інформацію від українських послів, як вони працюють для цього", – зазначив він у традиційному телевізійному зверненні.

Зеленський наголосив, що Україна повинна мати власну система ПРО.

"Ми працюємо і щодо альтернатив. Довгостроково, стратегічно в України повинна бути своя антибалістична система – наша власна або з тими партнерами, сильними партнерами, які реально готові працювати і які розуміють, що це за виклик. Росія не зменшує обертів своєї воєнної промисловості – тільки ми їх зменшуємо нашими українськими далекобійними санкціями. Ми активно працюємо і з партнерами, щоб і вони всіма методами обрізали постачання компонентів і станків для виробництва зброї в Росії. Але саме стратегічно має бути це завдання – своя антибалістика", – зауважив Зеленський.

Президент заявив, що результатом оборонного розвитку України повинен бути свій спектр ключової зброї та відповідні спільні виробництва, спільні програми з нашими партнерами.

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:00 27.04.2026
Щоб був мир у Європі й щоб Росія зупинилася, мають бути достойні умови для України

Щоб був мир у Європі й щоб Росія зупинилася, мають бути достойні умови для України

19:08 27.04.2026
Зеленський призначив Мельника послом у Люксембурзі за сумісництвом

Зеленський призначив Мельника послом у Люксембурзі за сумісництвом

20:38 26.04.2026
Зеленський і Рено-Бассо обговорили відновлення конфайнменту на ЧАЕС

Зеленський і Рено-Бассо обговорили відновлення конфайнменту на ЧАЕС

08:44 25.04.2026
Соратники Трампа розглядають Рубіо як можливого кандидата в президенти США у 2028 році

Соратники Трампа розглядають Рубіо як можливого кандидата в президенти США у 2028 році

21:03 23.04.2026
Зеленський обговорив з президентом Литви співпрацю в ОПК, зокрема у форматі Drone Deal

Зеленський обговорив з президентом Литви співпрацю в ОПК, зокрема у форматі Drone Deal

ВАЖЛИВЕ

Щоб був мир у Європі й щоб Росія зупинилася, мають бути достойні умови для України

Зеленський доручив Генштабу і Міноборони щомісячно перевіряти реальну потребу в НРК

Цифрова інфраструктура МВС працює в режимі постійної готовності до відбиття атак – директор ДП "Інфотех"

Директор "Інфотех" про сервіси для ветеранів: від безособової бюрократії до прямого зв'язку

Максимально автоматизуємо складні чутливі процеси впізнання – директор ДП "Інфотех"

ОСТАННЄ

Федоров: Сили оборони отримали вдвічі більше дронів-перехоплювачів, ніж за весь 2025 рік

"Ветеранський корпус" представив ключові проєкти з підтримки ветеранів і їхньої реінтеграції

Макрон намагається переконати США та Іран відкрити Ормузьку протоку

Кулеба: Уряд ухвалив рішення про спрощення технічного контролю для міжнародних перевізників

Глава МВС: Підрозділи реагування на загрози, пов'язані із атомними станціями, забезпечені всім необхідним

Члени погоджувальної ради парламенту та команда голови Офісу президента обговорили питання руху України до ЄС – Стефанчук

Іран має намір стягувати плату із суден за послуги в Ормузькій протоці, а не за саме проходження

САП та НАБУ на хабарництві викрили працівників СБУ та адвоката

Франція передала Бучанській громаді чотири сучасні автобуси – КОВА

У Гостомелі відкрили відновлену початкову школу – ОВА

