Зеленський: Активно шукаємо шляхи забезпечення антибалістики та інших засобів ПРО

Україна активно шукає шляхи забезпечення протибалістичних засобів та інших засобів протиракетної оборони, заявив президент України Володимир Зеленський

"Війна в Ірані значно ускладнює постачання протиракет. Персональна відповідальність і наших дипломатів, і військового командування по своїй лінії, і всіх залучених урядовців за виконання тих обіцянок, які партнери вже дали. За минулий тиждень ми отримали три внески в програму PURL – від трьох країн Європи. Я хочу подякувати їм за це. У травні мають бути ще додаткові внески, я очікую на інформацію від українських послів, як вони працюють для цього", – зазначив він у традиційному телевізійному зверненні.

Зеленський наголосив, що Україна повинна мати власну система ПРО.

"Ми працюємо і щодо альтернатив. Довгостроково, стратегічно в України повинна бути своя антибалістична система – наша власна або з тими партнерами, сильними партнерами, які реально готові працювати і які розуміють, що це за виклик. Росія не зменшує обертів своєї воєнної промисловості – тільки ми їх зменшуємо нашими українськими далекобійними санкціями. Ми активно працюємо і з партнерами, щоб і вони всіма методами обрізали постачання компонентів і станків для виробництва зброї в Росії. Але саме стратегічно має бути це завдання – своя антибалістика", – зауважив Зеленський.

Президент заявив, що результатом оборонного розвитку України повинен бути свій спектр ключової зброї та відповідні спільні виробництва, спільні програми з нашими партнерами.