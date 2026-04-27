Іран має намір стягувати плату із суден за послуги в Ормузькій протоці, а не за саме проходження

Іранський законопроєкт щодо Ормузької протоки передбачає збори з суден за обслуговування, що надається їм під час руху через протоку, повідомляє в понеділок The Guardian.

"Іран пропонує, щоб судноплавні компанії платили за конкретні послуги, надані суднам під час проходу через Ормузьку протоку, що дало б змогу Ірану отримати гроші з судноплавства без введення прямих зборів за прохід", - ідеться в повідомленні.

Голова комісії з нацбезпеки Ірану в парламенті Ебрахім Азізі заявив, що оплата має здійснюватися в національній валюті - в іранських ріалах.

За словами Азізі, законопроєкт, що розглядається, передбачає, що де-факто контроль над Ормузькою протокою здійснюватимуть збройні сили Ірану. Він зазначив, що ПСО Ірану не пропускатимуть "ворожі судна".

The Guardian наголошує, що запропонована схема дала б змогу Ірану отримувати гроші з суден, які проходять через протоку, без порушення положень Конвенції ООН з морського права, згідно з якою "іноземні судна не можуть оподатковуватися жодними зборами лише за їхній прохід через територіальне море".

Згідно з Конвенцією, іноземне судно, що проходить через територіальне море, може оподатковуватися лише зборами в оплату за конкретні послуги, надані цьому судну, наприклад, за лоцманське проведення або гарантування безпеки, пояснює газета.

Іранська сторона підписала, але не ратифікувала цю конвенцію.

У суботу голова МЗС Ірану Аббас Аракчі в рамках міжнародного турне відвідав Оман, де обговорив із владою безпеку Ормузької протоки. Саме у цих двох країн є територіальні води в Ормузькій протоці, звідси їхнє прагнення скоординувати позицію щодо цієї важливої торговельної артерії.

Наприкінці березня парламентська комісія з нацбезпеки Ірану схвалила законопроєкт "План з управління Ормузькою протокою". Законопроєкт має дістати підтримку в парламенті, після чого він надійде на розгляд Ради вартових конституції, а потім - на підпис президенту.