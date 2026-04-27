Інтерфакс-Україна
Події
19:36 27.04.2026

1 хв читати
САП та НАБУ на хабарництві викрили працівників СБУ та адвоката

На одержанні неправомірної вигоди викрили начальника слідчого відділу управління Служби безпеки України в Полтавській області, його підлеглого та адвоката, повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

"Слідством встановлено, що вказані службові особи за посередництва адвоката вимагали від власника підприємства $110 тис.. Натомість вони обіцяли забезпечити укладення угоди про визнання винуватості у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст.111-1 КК України (здійснення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, а саме постачання в РФ обладнання через підставні фірми в Казахстані)", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі САП.

Зазначається, що осіб викрито одразу після одержання другої частини неправомірної вигоди – $55 тис.

Тривають першочергові слідчі дії.

 

Теги: #хабарництво #сап

ВАЖЛИВЕ

Щоб був мир у Європі й щоб Росія зупинилася, мають бути достойні умови для України

Зеленський доручив Генштабу і Міноборони щомісячно перевіряти реальну потребу в НРК

Цифрова інфраструктура МВС працює в режимі постійної готовності до відбиття атак – директор ДП "Інфотех"

Директор "Інфотех" про сервіси для ветеранів: від безособової бюрократії до прямого зв'язку

Максимально автоматизуємо складні чутливі процеси впізнання – директор ДП "Інфотех"

ОСТАННЄ

Федоров: Сили оборони отримали вдвічі більше дронів-перехоплювачів, ніж за весь 2025 рік

"Ветеранський корпус" представив ключові проєкти з підтримки ветеранів і їхньої реінтеграції

Макрон намагається переконати США та Іран відкрити Ормузьку протоку

Кулеба: Уряд ухвалив рішення про спрощення технічного контролю для міжнародних перевізників

Глава МВС: Підрозділи реагування на загрози, пов'язані із атомними станціями, забезпечені всім необхідним

Члени погоджувальної ради парламенту та команда голови Офісу президента обговорили питання руху України до ЄС – Стефанчук

Щоб був мир у Європі й щоб Росія зупинилася, мають бути достойні умови для України

Зеленський: Активно шукаємо шляхи забезпечення антибалістики та інших засобів ПРО

Іран має намір стягувати плату із суден за послуги в Ормузькій протоці, а не за саме проходження

Франція передала Бучанській громаді чотири сучасні автобуси – КОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА