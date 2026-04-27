САП та НАБУ на хабарництві викрили працівників СБУ та адвоката

На одержанні неправомірної вигоди викрили начальника слідчого відділу управління Служби безпеки України в Полтавській області, його підлеглого та адвоката, повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

"Слідством встановлено, що вказані службові особи за посередництва адвоката вимагали від власника підприємства $110 тис.. Натомість вони обіцяли забезпечити укладення угоди про визнання винуватості у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст.111-1 КК України (здійснення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, а саме постачання в РФ обладнання через підставні фірми в Казахстані)", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі САП.

Зазначається, що осіб викрито одразу після одержання другої частини неправомірної вигоди – $55 тис.

Тривають першочергові слідчі дії.