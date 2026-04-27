Франція передала Бучанській громаді чотири сучасні автобуси – КОВА

Бучанська громада отримала чотири сучасні автобуси – три для роботи на маршрутах і один "автобус незламності", повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник.

"Це частина великої підтримки, яку Київщина отримала від наших французьких партнерів – регіону Іль-де-Франс. Перші автобуси вже працюють у громадах області, і сьогодні посилюємо транспортну систему Бучанської громади. Важливо, що цей транспорт – інклюзивний. Автобуси обладнані для зручності людей з інвалідністю, батьків із візочками та всіх, кому потрібні безбар'єрні умови. Вони курсуватимуть всередині громади і будуть безкоштовними для усіх мешканців – щоб кожен мав доступ до якісного та зручного транспорту", – йдеться у повідомленні на його сторінці у Facebook.

Окремо Калашник розповів про "автобус незламності".

"Це мобільний пункт підтримки, який у разі надзвичайних ситуацій може швидко прибути туди, де люди потребують допомоги. Усередині – автономне живлення, тепло, зв'язок, можливість зарядити телефони, отримати гарячі напої та базову підтримку", – зазначив він.

Очільник ОВА подякував партнерам із Іль-де-Франс за важливу допомогу.