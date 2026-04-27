Зеленський призначив Мельника послом у Люксембурзі за сумісництвом

Президент України Володимир Зеленський призначив надзвичайного і повноважного посла України в Королівстві Бельгія Ярослава Мельника надзвичайним і повноважним послом України у Великому Герцогстві Люксембург за сумісництвом.

Відповідний указ №344/2026 оприлюднений на сайті Офісу президента.

Як відомо з відкритих джерел, Ярослав Мельник – український дипломат, колишній керівник департаменту державного протоколу і церемоніалу Офісу президента України, надзвичайний і повноважний посол України в Італійській Республіці (2020-2025). Постійний представник України при Продовольчій та сільськогосподарській організації (ФАО) Організації Об'єднаних Націй (2021-2025). Надзвичайний і повноважний посол України в Бельгії з 21 липня 2025 року.