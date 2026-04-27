Інтерфакс-Україна
19:08 27.04.2026

Зеленський призначив Мельника послом у Люксембурзі за сумісництвом

1 хв читати
Зеленський призначив Мельника послом у Люксембурзі за сумісництвом

Президент України Володимир Зеленський призначив надзвичайного і повноважного посла України в Королівстві Бельгія Ярослава Мельника надзвичайним і повноважним послом України у Великому Герцогстві Люксембург за сумісництвом.

Відповідний указ №344/2026 оприлюднений на сайті Офісу президента.

Як відомо з відкритих джерел, Ярослав Мельник – український дипломат, колишній керівник департаменту державного протоколу і церемоніалу Офісу президента України, надзвичайний і повноважний посол України в Італійській Республіці (2020-2025). Постійний представник України при Продовольчій та сільськогосподарській організації (ФАО) Організації Об'єднаних Націй (2021-2025). Надзвичайний і повноважний посол України в Бельгії з 21 липня 2025 року.

 

20:38 26.04.2026
Зеленський і Рено-Бассо обговорили відновлення конфайнменту на ЧАЕС

Зеленський і Рено-Бассо обговорили відновлення конфайнменту на ЧАЕС

08:44 25.04.2026
Соратники Трампа розглядають Рубіо як можливого кандидата в президенти США у 2028 році

Соратники Трампа розглядають Рубіо як можливого кандидата в президенти США у 2028 році

21:03 23.04.2026
Зеленський обговорив з президентом Литви співпрацю в ОПК, зокрема у форматі Drone Deal

Зеленський обговорив з президентом Литви співпрацю в ОПК, зокрема у форматі Drone Deal

20:59 22.04.2026
Зеленський оголосив про початок створення Пантеону видатних українців

Зеленський оголосив про початок створення Пантеону видатних українців

21:13 20.04.2026
Зеленський підписав указ про Міжвідомчу комісію з питань військово-промислової політики та оборонних технологій

Зеленський підписав указ про Міжвідомчу комісію з питань військово-промислової політики та оборонних технологій

16:38 17.04.2026
Зеленський ввів у дію санкції проти 121 російських командирів та 9 релігійних діячів – указ

Зеленський ввів у дію санкції проти 121 російських командирів та 9 релігійних діячів – указ

04:46 04.04.2026
Зеленський продовжив повноваження делегації в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи – указ

Зеленський продовжив повноваження делегації в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи – указ

15:00 03.04.2026
Зеленський постановив закріпити за Меджлісом правовий статус представницького органу кримськотатарського народу – указ

Зеленський постановив закріпити за Меджлісом правовий статус представницького органу кримськотатарського народу – указ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський доручив Генштабу і Міноборони щомісячно перевіряти реальну потребу в НРК

Цифрова інфраструктура МВС працює в режимі постійної готовності до відбиття атак – директор ДП "Інфотех"

Директор "Інфотех" про сервіси для ветеранів: від безособової бюрократії до прямого зв'язку

Максимально автоматизуємо складні чутливі процеси впізнання – директор ДП "Інфотех"

Шлях зброї від магазину до власника є повністю прозорим – директор "Інфотех" про реєстр зброї

ОСТАННЄ

САП та НАБУ на хабарництві викрили працівників СБУ та адвоката

Франція передала Бучанській громаді чотири сучасні автобуси – КОВА

У Гостомелі відкрили відновлену початкову школу – ОВА

Профільний комітет не підтримав проєкт постанови про звільнення міністра внутрішніх справ Клименка

Українська TAF Industries та фінська Summa Defence планують СП з виробництва дронів у Фінляндії

Людина загинула на Дніпропетровщині через російськи обстріли – ОВА

Три людини поранені у Ямполі через авіаудар окупантів – ОВА

Раді рекомендують продовжити строки дії воєнного стану та загальної мобілізації

Німеччина передала три когенераційні установки для Чернігівської області

Психолого-психіатрична експертиза стану київського стрільця буде проведена посмертно – глава МВС

