19:05 27.04.2026

У Гостомелі відкрили відновлену початкову школу – ОВА
У Гостомелі відкрили відновлену початкову школу, яка постраждала у перші тижні повномасштабного вторгнення, повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.

"Після деокупації діти змушені були навчатися у сусідніх селах – їх щодня підвозили шкільним автобусом, організовували навчання у дві зміни, підлаштовували графіки, щоб забезпечити безперервність освіти. Це був непростий період для всієї громади. Але навіть у цих умовах освіта не зупинилася. Сьогодні ситуація змінюється. Роботи з відновлення тривали з січня 2025 року до квітня 2026 року", – написав Калашник в телеграм-каналі.

Він наголосив, що за цей час у закладі оновили конструкції будівлі, утеплили фасад, замінили покрівлю, вікна і двері, модернізували всі інженерні мережі, повністю відремонтували внутрішні приміщення. Під час відновлення заклад модернізовано з урахуванням сучасних вимог до енергоощадності. Облаштовано майданчики для спорту та активного дозвілля.

"Важливо, що це вже не просто відновлена будівля, а сучасна школа з новими можливостями. Створені простори для цифрового навчання, робототехніки, творчості. Формується середовище, де діти можуть не лише отримувати знання, а й розвивати навички, які потрібні сьогодні", – розповів Калашник, додавши, що у школі облаштоване укриття, яке дозволяє організовувати очне навчання навіть під час повітряних тривог.

Відновлення школи відбулося в межах "Програми з відновлення України" за підтримки Європейського інвестиційного банку під координацією Міністерства розвитку громад та територій на чолі з віцепрем'єр-міністром з відновлення – міністром Олексієм Кулебою. Фінансування основне забезпечено ЄІБ, а також залучено кошти обласного та місцевого бюджетів.

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:12 27.04.2026
За підтримки ЄС у Гостомелі відновили початкову школу на EUR613 тис.

За підтримки ЄС у Гостомелі відновили початкову школу на EUR613 тис.

17:18 26.04.2026
Окупанти дистанційно замінували територію біля школи в Херсоні – мер

Окупанти дистанційно замінували територію біля школи в Херсоні – мер

13:33 26.04.2026
Літературознавець Семків: 70% шкільної програми з української літератури – стрьом

Літературознавець Семків: 70% шкільної програми з української літератури – стрьом

18:17 14.04.2026
Школи України разом із Сергієм Жаданом та Андрієм Кокотюхою запустили благодійний флешмоб для дітей військових "Хартії"

Школи України разом із Сергієм Жаданом та Андрієм Кокотюхою запустили благодійний флешмоб для дітей військових "Хартії"

16:09 13.04.2026
У школах з'явиться нова виховна година до Дня зброяра – Міносвіти

У школах з'явиться нова виховна година до Дня зброяра – Міносвіти

15:16 22.07.2025
Голова Київської обладміністрації анонсував зведення нових будинків на 360 квартир в Гостомелі замість зруйнованих

Голова Київської обладміністрації анонсував зведення нових будинків на 360 квартир в Гостомелі замість зруйнованих

12:02 30.12.2024
У Гостомелі відновили багатоквартирний будинок, зруйнований росіянами

У Гостомелі відновили багатоквартирний будинок, зруйнований росіянами

19:19 11.10.2024
Фундація Олени Зеленської відновила пошкоджений під час окупації стадіон у Гостомелі

Фундація Олени Зеленської відновила пошкоджений під час окупації стадіон у Гостомелі

17:52 07.03.2024
ГУР МО отримала дані про намір РФ захопити аеродром "Антонов" 24 лютого 2022 р. від надійного інформатора - Буданов

ГУР МО отримала дані про намір РФ захопити аеродром "Антонов" 24 лютого 2022 р. від надійного інформатора - Буданов

ВАЖЛИВЕ

Зеленський доручив Генштабу і Міноборони щомісячно перевіряти реальну потребу в НРК

Цифрова інфраструктура МВС працює в режимі постійної готовності до відбиття атак – директор ДП "Інфотех"

Директор "Інфотех" про сервіси для ветеранів: від безособової бюрократії до прямого зв'язку

Максимально автоматизуємо складні чутливі процеси впізнання – директор ДП "Інфотех"

Шлях зброї від магазину до власника є повністю прозорим – директор "Інфотех" про реєстр зброї

ОСТАННЄ

САП та НАБУ на хабарництві викрили працівників СБУ та адвоката

Франція передала Бучанській громаді чотири сучасні автобуси – КОВА

Зеленський призначив Мельника послом у Люксембурзі за сумісництвом

Профільний комітет не підтримав проєкт постанови про звільнення міністра внутрішніх справ Клименка

Українська TAF Industries та фінська Summa Defence планують СП з виробництва дронів у Фінляндії

Людина загинула на Дніпропетровщині через російськи обстріли – ОВА

Три людини поранені у Ямполі через авіаудар окупантів – ОВА

Раді рекомендують продовжити строки дії воєнного стану та загальної мобілізації

Німеччина передала три когенераційні установки для Чернігівської області

Психолого-психіатрична експертиза стану київського стрільця буде проведена посмертно – глава МВС

