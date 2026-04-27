У Гостомелі відкрили відновлену початкову школу – ОВА

У Гостомелі відкрили відновлену початкову школу, яка постраждала у перші тижні повномасштабного вторгнення, повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.

"Після деокупації діти змушені були навчатися у сусідніх селах – їх щодня підвозили шкільним автобусом, організовували навчання у дві зміни, підлаштовували графіки, щоб забезпечити безперервність освіти. Це був непростий період для всієї громади. Але навіть у цих умовах освіта не зупинилася. Сьогодні ситуація змінюється. Роботи з відновлення тривали з січня 2025 року до квітня 2026 року", – написав Калашник в телеграм-каналі.

Він наголосив, що за цей час у закладі оновили конструкції будівлі, утеплили фасад, замінили покрівлю, вікна і двері, модернізували всі інженерні мережі, повністю відремонтували внутрішні приміщення. Під час відновлення заклад модернізовано з урахуванням сучасних вимог до енергоощадності. Облаштовано майданчики для спорту та активного дозвілля.

"Важливо, що це вже не просто відновлена будівля, а сучасна школа з новими можливостями. Створені простори для цифрового навчання, робототехніки, творчості. Формується середовище, де діти можуть не лише отримувати знання, а й розвивати навички, які потрібні сьогодні", – розповів Калашник, додавши, що у школі облаштоване укриття, яке дозволяє організовувати очне навчання навіть під час повітряних тривог.

Відновлення школи відбулося в межах "Програми з відновлення України" за підтримки Європейського інвестиційного банку під координацією Міністерства розвитку громад та територій на чолі з віцепрем'єр-міністром з відновлення – міністром Олексієм Кулебою. Фінансування основне забезпечено ЄІБ, а також залучено кошти обласного та місцевого бюджетів.