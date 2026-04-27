18:52 27.04.2026

Українська TAF Industries та фінська Summa Defence планують СП з виробництва дронів у Фінляндії

Фото: taf-ua.com

Український виробник оборонних технологій TAF Industries та фінська група оборонних технологій і безпеки Summa Defence підписали меморандум про взаєморозуміння (MoU) щодо створення спільного підприємства для розвитку промислових виробничих потужностей у Фінляндії.

Згідно з релізом компаній у понеділок, меморандум укладений у межах ініціативи Build with Ukraine, а офіційне його підписання відбулася під час заходу TAF Industries Demo Day у Київській області 24 квітня.

Співпраця має на меті спільне виробництво продукції TAF Industries відповідно до потреб Збройних Сил України, використовуючи виробничу інфраструктуру та технологічну екосистему Summa Defence у Фінляндії.

"Інтеграція в європейську оборонну екосистему разом із забезпеченням додаткових можливостей постачання для Сил оборони України є ключовими пріоритетами для TAF Industries", – цитуються у релізі слова CEO TAF Industries Володимира Зіновського.

"Масштабуючи виробництво перевірених в бою технологій українських продуктів у Фінляндії, ми не просто збільшуємо виробництво – ми створюємо стійку оборонну екосистему як для Північної Європи, так і для України", – зауважив у релізі співзасновник Summa Defence Юссі Холопайнен.

Як повідомлялось, TAF Industries та німецький виробник Thyra у середині квітня підписали меморандум про стратегічне партнерство в межах програми Build with Ukraine щодо виробництва дронів-перехоплювачів в Німеччині. Партнерство передбачатиме створення спільного підприємства для серійного виробництва дронів-перехоплювачів TAF Kolibri i10. Серед інших напрямів партнерства – розробка рішень у сфері C-UAS подвійного призначення.

Український виробник оборонних технологій TAF Industries виробляє понад 30 видів оборонної продукції, зокрема дрони FPV і розвідувальні БпЛА, системи радіоелектронної боротьби, рішення для дистанційного керування та технології для бойових дій на основі штучного інтелекту. Виробництво дронів FPV становить до 80 тис. од. на місяць.

Summa Defence – фінська група оборонних і безпекових технологій, що зосереджується на створенні промислової бази шляхом консолідації інноваційних малих і середніх підприємств, що спеціалізуються на оборонних і технологіях подвійного призначення. Основною метою компанії – зміцнення комплексної безпеки суспільства через фокус на трьох напрямах: морські технології, наземні технології та нові технології.

Теги: #taf #опк #виробництво #фінляндія

