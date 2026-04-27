Інтерфакс-Україна
Події
18:47 27.04.2026

Людина загинула на Дніпропетровщині через російськи обстріли – ОВА

Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Життя мирного мешканця забрали обстріли окупантів у Нікопольському районі, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Майже 20 разів ворог атакував Нікопольщину безпілотниками та артилерією. Під ударом були райцентр, Червоногригорівська, Марганецька і Мирівська громади. Пошкоджені багатоквартирні й приватні будинки. На жаль, загинув 68-річний чоловік. Співчуття рідним", – написав він у телеграм.

