Людина загинула на Дніпропетровщині через російськи обстріли – ОВА

Життя мирного мешканця забрали обстріли окупантів у Нікопольському районі, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Майже 20 разів ворог атакував Нікопольщину безпілотниками та артилерією. Під ударом були райцентр, Червоногригорівська, Марганецька і Мирівська громади. Пошкоджені багатоквартирні й приватні будинки. На жаль, загинув 68-річний чоловік. Співчуття рідним", – написав він у телеграм.