Три людини поранені у Ямполі через авіаудар окупантів – ОВА

Троє людей отримали поранення після російського бомбового удару по Ямпільській громаді, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Троє людей звернулися до медиків після російського авіаудару по Ямпільській громаді. Постраждалим надали допомогу, ушкодження – не важкі. Люди перебували на вулиці поблизу місця влучання", – написав він на сторінці у Facebook.

За словами Григорова, значно пошкоджено дитячий садок. На момент удару в закладі не було ані дітей, ані працівників.

Ворог спрямував по центральній частині громади чотири керовані авіабомби – прицільно по цивільній інфраструктурі.

Триває ліквідація наслідків.