Раді рекомендують продовжити строки дії воєнного стану та загальної мобілізації

Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній Раді ухвалити закони (№ 15197 та № 15198) щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

"Рішення зумовлене необхідністю захисту держави в умовах триваючої збройної агресії росії проти України. Ухвалення цих законів забезпечить безперервне функціонування сектору безпеки й оборони та здатність держави давати відсіч агресору", – повідомила прес-служба апарату Верховної Ради у понеділок.

Комітет також рекомендував парламенту прийняти за основу законопроєкт (№ 15029) щодо змін до Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України.

Ініціатива спрямована на впорядкування та осучаснення військового прощального ритуалу. Зокрема передбачається чітке визначення порядку віддання військових почестей під час поховання та інтеграцію сучасних українських мілітарних традицій в офіційний церемоніал.

Законопроєкт також деталізує участь почесної варти, оркестру та використання державної символіки під час ритуалу.

"Ми маємо на меті забезпечити найвищий рівень поваги до наших захисників і захисниць, які віддали життя за Україну", – зазначив голова комітету Олександр Завітневич (фракція "Слуга народу").

Крім того, комітет рекомендував Верховній Раді відхилити законопроєкт (№14349) про особливості перетину кордону родин із дітьми до 2-х років. Як зазначається у повідомленні, запропонований підхід до пріоритетного пропуску родин із дітьми порівняно з іншими категоріями громадян не враховує всіх наслідків його практичної реалізації в умовах роботи пунктів пропуску. Відповідне питання потребує доопрацювання і більш системного рішення, яке реально зменшить навантаження на батьків із дітьми, не створить нові дисбаланси в черговості та не ускладнить роботу пунктів пропуску в умовах воєнного стану.

Як повідомлялося, законопроєкти про затвердження указів президента "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" пропонують продовжити воєнний стан та загальну мобілізацію на 90 діб з 4 травня 2026 року.