Німеччина передала три когенераційні установки для Чернігівської області

Уряд Німеччини передав Україні ще три когенераційні установки, призначені для Чернігівської області, яка регулярно зазнає російських обстрілів, повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій.

"Передача когенераційних установок дасть можливість посилити енергетичну стійкість Чернігівської області. Це і є практична реалізація планів стійкості та відповідь на постійні атаки на енергетичну інфраструктуру... Передане обладнання – це важливий елемент забезпечення стійкості. Вдячний німецьким партнерам за таку системну підтримку, яка має прямий вплив на якість життя громад та людей", – цитують на сайті відомства віцепрем’єр-міністра з відновлення – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу.

Установки, кожна потужністю 528 кВт, забезпечують одночасне виробництво теплової та електричної енергії та інтегруються в системи централізованого теплопостачання, водопостачання й каналізації. Усе це сприяє розвитку децентралізованої генерації в Україні, зокрема в межах підготовки до наступної зими.

Очікується, що передані когенераційні установки забезпечать теплом і електроенергією близько 70 тис. жителів міста. Йдеться про понад 500 житлових будинків, 11 лікарень, 23 дитячі садки та 15 шкіл. Крім того, близько 91 тис. людей отримають доступ до чистої води, а для понад 157 тис. буде забезпечено стабільну роботу систем водовідведення.

Загалом регіон отримає 12 установок із сумарною тепловою та електричною потужністю близько 10,5-11,5 МВт – інші дев’ять буде передано найближчим часом.

У церемонії передачі обладнання взяли участь Кулеба, посол Німеччини в Україні Гайко Томс та представник GIZ в Україні Зьорена Гербст.