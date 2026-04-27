Психолого-психіатрична експертиза стану київського стрільця буде проведена посмертно – глава МВС

В рамках розслідування буде проведено посмертну експертизу психічного стану чоловіка, який 18 квітня розстріляв людей в Києві, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Що стосується його (стрільця) стану, то буде посмертна психолого-психіатрична експертиза, яка має дати відповідь", – сказав міністр журналістам в понеділок в Києві.

В той же час Клименко додав, що якщо подивитися як стрілок діяв і що він говорив, ту інформацію, яку подав Офіс генерального прокурора, то можна припустити, що стрілок був "в особливому психологічному стані".

Як повідомлялося, 18 квітня в Голосіївському районі столиці невідомий відкрив стрілянину на вулиці та захопив заручників у магазині. Після штурму, проведеного спецпризначенцями КОРД Нацполіції, нападника було ліквідовано. За даними правоохоронців, стрілянину вчинив 58-річний уродженець Москви, громадянин України, який раніше проживав у Бахмуті (Донецька обл.), а згодом – у Києві. За інформацією МВС, він використовував зареєстровану зброю.

Внаслідок стрілянини загинули сім осіб, в лікарнях столиці перебувають семеро поранених.