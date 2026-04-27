Інтерфакс-Україна
Події
18:25 27.04.2026

Психолого-психіатрична експертиза стану київського стрільця буде проведена посмертно – глава МВС

1 хв читати
Психолого-психіатрична експертиза стану київського стрільця буде проведена посмертно – глава МВС

В рамках розслідування буде проведено посмертну експертизу психічного стану чоловіка, який 18 квітня розстріляв людей в Києві, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Що стосується його (стрільця) стану, то буде посмертна психолого-психіатрична експертиза, яка має дати відповідь", – сказав міністр журналістам в понеділок в Києві.

В той же час Клименко додав, що якщо подивитися як стрілок діяв і що він говорив, ту інформацію, яку подав Офіс генерального прокурора, то можна припустити, що стрілок був "в особливому психологічному стані".

Як повідомлялося, 18 квітня в Голосіївському районі столиці невідомий відкрив стрілянину на вулиці та захопив заручників у магазині. Після штурму, проведеного спецпризначенцями КОРД Нацполіції, нападника було ліквідовано. За даними правоохоронців, стрілянину вчинив 58-річний уродженець Москви, громадянин України, який раніше проживав у Бахмуті (Донецька обл.), а згодом – у Києві. За інформацією МВС, він використовував зареєстровану зброю.

Внаслідок стрілянини загинули сім осіб, в лікарнях столиці перебувають семеро поранених.

Теги: #теракт #експертиза #голосіївський_район

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:48 25.04.2026
Слідство не встановило зв'язків "голосіївського стрілка" зі спецслужбами РФ, дозвіл на зброю він отримав на підставі нібито журналістського посвідчення – генпрокурор

Слідство не встановило зв'язків "голосіївського стрілка" зі спецслужбами РФ, дозвіл на зброю він отримав на підставі нібито журналістського посвідчення – генпрокурор

22:23 22.04.2026
Рада наразі не розглядає питання зміни глави МВС – Арахамія

Рада наразі не розглядає питання зміни глави МВС – Арахамія

16:02 22.04.2026
За патрульних, підозрюваних у недбалості під час теракту в Києві, внесено заставу – прокуратура

За патрульних, підозрюваних у недбалості під час теракту в Києві, внесено заставу – прокуратура

11:12 22.04.2026
Голова Нацполіції про стрілка: В його телефоні є відео, де він називає себе генералом російської армії, розуміємо, що були вади

Голова Нацполіції про стрілка: В його телефоні є відео, де він називає себе генералом російської армії, розуміємо, що були вади

19:00 21.04.2026
Суд відправив під варту поліцейських, яких підозрюють в службовій недбалості під час теракту в Києві

Суд відправив під варту поліцейських, яких підозрюють в службовій недбалості під час теракту в Києві

18:42 21.04.2026
Бережна: до експертів програми "Тисячовесна" додалися Андріянов, Ер Горбач, Гордієнко, Дроздов, Кохан і Остріков

Бережна: до експертів програми "Тисячовесна" додалися Андріянов, Ер Горбач, Гордієнко, Дроздов, Кохан і Остріков

18:38 21.04.2026
Суд відправив під варту другу поліцейську, яку підозрюють в службовій недбалості під час стрілянини у Києві

Суд відправив під варту другу поліцейську, яку підозрюють в службовій недбалості під час стрілянини у Києві

17:51 21.04.2026
Суд відправив під варту поліцейського, якого підозрюють в службовій недбалості під час теракту в Києві

Суд відправив під варту поліцейського, якого підозрюють в службовій недбалості під час теракту в Києві

16:24 21.04.2026
Суд обирає запобіжний захід патрульним, підозрюваним у службовій недбалості під час теракту

Суд обирає запобіжний захід патрульним, підозрюваним у службовій недбалості під час теракту

10:33 20.04.2026
В лікарні помер ще один постраждалий внаслідок стрілянини у Києві, повідомив Кличко

В лікарні помер ще один постраждалий внаслідок стрілянини у Києві, повідомив Кличко

ВАЖЛИВЕ

Зеленський доручив Генштабу і Міноборони щомісячно перевіряти реальну потребу в НРК

Цифрова інфраструктура МВС працює в режимі постійної готовності до відбиття атак – директор ДП "Інфотех"

Директор "Інфотех" про сервіси для ветеранів: від безособової бюрократії до прямого зв'язку

Максимально автоматизуємо складні чутливі процеси впізнання – директор ДП "Інфотех"

Шлях зброї від магазину до власника є повністю прозорим – директор "Інфотех" про реєстр зброї

ОСТАННЄ

САП та НАБУ на хабарництві викрили працівників СБУ та адвоката

Франція передала Бучанській громаді чотири сучасні автобуси – КОВА

Зеленський призначив Мельника послом у Люксембурзі за сумісництвом

У Гостомелі відкрили відновлену початкову школу – ОВА

Профільний комітет не підтримав проєкт постанови про звільнення міністра внутрішніх справ Клименка

Українська TAF Industries та фінська Summa Defence планують СП з виробництва дронів у Фінляндії

Людина загинула на Дніпропетровщині через російськи обстріли – ОВА

Три людини поранені у Ямполі через авіаудар окупантів – ОВА

Раді рекомендують продовжити строки дії воєнного стану та загальної мобілізації

Німеччина передала три когенераційні установки для Чернігівської області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА