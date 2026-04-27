18:23 27.04.2026

ВАКС вдвічі зменшив заставу Насірову – Transparency International

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) на засіданні в понеділок, 27 квітня, змінив запобіжний захід ексголові Державної фіскальної служби (ДФС) Роману Насірову у справі про отримання 722 млн грн хабаря за відшкодування ПДВ.

"Колегія суддів зменшила заставу з 50 млн до 27,5 млн грн", – повідомляє громадська організація Transparency International Ukraine в телеграм-каналі.

Зазначається, що захист просив змінити запобіжний захід, оскільки Насіров вже відбуває покарання у СІЗО за участь в "газовій схемі" екснардепа Олександра Онищенка. Прокурорка була проти, оскільки це геть інша справа, а ризики досі актуальні.

Раніше суд задовольнив клопотання захисника та тимчасово залишив Насірова у державній установі "Київський слідчий ізолятор" до закінчення розгляду справи про хабар.

Як повідомлялося, Насіров обвинувачувався у зловживанні службовим становищем разом з екскерівником департаменту ДФС Володимиром Новіковим. Йому було інкриміновано ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Протягом ‎2015-2016 рр., діючи в інтересах народного депутата України VIII скликання, він особисто прийняв низку необґрунтованих та незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов’язань ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".

Ці рішення було прийнято з порушенням визначеної законом процедури, а саме за відсутності належного обґрунтування та законних підстав, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження обов’язкових платежів до державного бюджету в сумі понад 2 млрд грн.

