Суд відкрив справу про банкрутство ексмонополіста тютюнового ринку "Тедіс Україна"

Господарський суд Одеської області відкрив провадження у справі про банкрутство ТОВ "Тедіс Україна", яке тривалий час було найбільшим дистриб’ютором тютюнових виробів в країні, повідомляється в рішенні суду.

Згідно з ухвалою від 23 квітня 2026 року у справі №916/1231/26, ініціатором процедури виступило ТОВ "Аккорд Голд" (Київ). Підставою стала заборгованість у розмірі 38,06 млн грн за договором поставки від 31 липня 2025 року.

Як випливає з матеріалів справи, боржник отримав передплату на суму понад 57 млн грн, проте зобов’язання виконав лише частково. У листопаді 2025 року сторони розірвали контракт, але суму боргу, яку "Тедіс Україна" визнав у повному обсязі, повернуто не було.

У своєму відзиві на заяву кредитора "Тедіс Україна" підтвердила фактичне припинення господарської діяльності та відсутність коштів для виконання грошових зобов’язань.

Суд запровадив процедуру розпорядження майном боржника та встановив мораторій на задоволення вимог кредиторів. Розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Артема Данілова.

Дистриб’ютор останні роки перебував під значним тиском правоохоронних та антимонопольних органів. Південно-західний апеляційний господарський суд у жовтні 2025 року наклав арешт на рахунки компанії в межах позову АМКУ на 548 млн грн (штраф та пеня за зловживання монопольним становищем – ІФ-У). Крім того, Бюро економічної безпеки ініціювало арешт автопарку компанії з понад 450 од. у справі про ухилення від сплати податків на суму 270 млн грн.

ТОВ "Тедіс Україна" ще у 2023 році входило до ТОП-10 приватних компаній України з виторгом у 61,53 млрд грн, проте розірвання контрактів із ключовими виробниками, зокрема з Philip Morris та JTI, призвело до стрімкого обвалу доходів.

За даними сервісу Opendatabot, за два роки виторг дистриб’ютора фактично зник і скоротився до 4,49 млн грн за підсумками 2025 року. Чистий збиток торік становив 21,5 млн грн. Активи компанії за звітний період скоротилися на 16,7% – до $780,27 млн грн, тоді як зобов’язання – до $643,72 млн грн. Скрутне становище дистриб’ютора підтверджує і масове скорочення персоналу: за два роки офіційна кількість співробітників зменшилася у 19 разів – із 767 осіб у 2023-му до 40 працівників наприкінці 2025 року.

ТОВ "Тедіс Україна" (раніше – ТОВ "Мегаполіс-Україна") зареєстровано в Одесі у 1999 році зі статутним капіталом 14,65 млн грн. Кінцевими бенефіціарами є громадяни Великої Британії Річард Марк Тейлор Даксбері та Річард Доріан Фенхаллс, а також українець Данило Рощенко. Ключовим власником компанії до 2024 року вважався одеський бізнесмен Борис Кауфман. У квітні 2026 року на підприємстві змінився керівник – посаду директора обійняв Олександр Нестеренко.