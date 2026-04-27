18:15 27.04.2026

Суд відкрив справу про банкрутство ексмонополіста тютюнового ринку "Тедіс Україна"

Господарський суд Одеської області відкрив провадження у справі про банкрутство ТОВ "Тедіс Україна", яке тривалий час було найбільшим дистриб’ютором тютюнових виробів в країні, повідомляється в рішенні суду.

Згідно з ухвалою від 23 квітня 2026 року у справі №916/1231/26, ініціатором процедури виступило ТОВ "Аккорд Голд" (Київ). Підставою стала заборгованість у розмірі 38,06 млн грн за договором поставки від 31 липня 2025 року.

Як випливає з матеріалів справи, боржник отримав передплату на суму понад 57 млн грн, проте зобов’язання виконав лише частково. У листопаді 2025 року сторони розірвали контракт, але суму боргу, яку "Тедіс Україна" визнав у повному обсязі, повернуто не було.

У своєму відзиві на заяву кредитора "Тедіс Україна" підтвердила фактичне припинення господарської діяльності та відсутність коштів для виконання грошових зобов’язань.

Суд запровадив процедуру розпорядження майном боржника та встановив мораторій на задоволення вимог кредиторів. Розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Артема Данілова.

Дистриб’ютор останні роки перебував під значним тиском правоохоронних та антимонопольних органів. Південно-західний апеляційний господарський суд у жовтні 2025 року наклав арешт на рахунки компанії в межах позову АМКУ на 548 млн грн (штраф та пеня за зловживання монопольним становищем – ІФ-У). Крім того, Бюро економічної безпеки ініціювало арешт автопарку компанії з понад 450 од. у справі про ухилення від сплати податків на суму 270 млн грн.

ТОВ "Тедіс Україна" ще у 2023 році входило до ТОП-10 приватних компаній України з виторгом у 61,53 млрд грн, проте розірвання контрактів із ключовими виробниками, зокрема з Philip Morris та JTI, призвело до стрімкого обвалу доходів.

За даними сервісу Opendatabot, за два роки виторг дистриб’ютора фактично зник і скоротився до 4,49 млн грн за підсумками 2025 року. Чистий збиток торік становив 21,5 млн грн. Активи компанії за звітний період скоротилися на 16,7% – до $780,27 млн грн, тоді як зобов’язання – до $643,72 млн грн. Скрутне становище дистриб’ютора підтверджує і масове скорочення персоналу: за два роки офіційна кількість співробітників зменшилася у 19 разів – із 767 осіб у 2023-му до 40 працівників наприкінці 2025 року.

ТОВ "Тедіс Україна" (раніше – ТОВ "Мегаполіс-Україна") зареєстровано в Одесі у 1999 році зі статутним капіталом 14,65 млн грн. Кінцевими бенефіціарами є громадяни Великої Британії Річард Марк Тейлор Даксбері та Річард Доріан Фенхаллс, а також українець Данило Рощенко. Ключовим власником компанії до 2024 року вважався одеський бізнесмен Борис Кауфман. У квітні 2026 року на підприємстві змінився керівник – посаду директора обійняв Олександр Нестеренко.

14:18 27.04.2026
Суд призупинив рішення PlayCity про анулювання ліцензії ТОВ "Спейсикс"

Суд призупинив рішення PlayCity про анулювання ліцензії ТОВ "Спейсикс"

09:12 27.04.2026
Суд задовольнив позов "Бетон Нова Інтернешнл" до РФ про стягнення збитків на $31,5 млн у повному обсязі

Суд задовольнив позов "Бетон Нова Інтернешнл" до РФ про стягнення збитків на $31,5 млн у повному обсязі

15:02 25.04.2026
Суд визнав керівника Ужгородського РТЦК винним у перешкоджанні діяльності представника омбудсмана – Лубінець

Суд визнав керівника Ужгородського РТЦК винним у перешкоджанні діяльності представника омбудсмана – Лубінець

09:09 25.04.2026
Судно під прапором Панами зазнало атаки дронів під час виходу з порту на Одещині – Кулеба

Судно під прапором Панами зазнало атаки дронів під час виходу з порту на Одещині – Кулеба

04:07 25.04.2026
Мін'юст США планує розширити способи виконання смертних вироків – ЗМІ

Мін'юст США планує розширити способи виконання смертних вироків – ЗМІ

16:47 24.04.2026
Суд арештував рахунки "Дніпроспецсталі" через можливі махінації підсанкційних осіб на 206 млн грн

Суд арештував рахунки "Дніпроспецсталі" через можливі махінації підсанкційних осіб на 206 млн грн

12:14 23.04.2026
Колишнє керівництво УАФ обвинувачують у заволодінні 26,5 млн грн – прокуратура

Колишнє керівництво УАФ обвинувачують у заволодінні 26,5 млн грн – прокуратура

10:08 14.04.2026
РФ атакувала порт Ізмаїла: пошкоджено судно під прапором Панами та портову інфраструктуру

РФ атакувала порт Ізмаїла: пошкоджено судно під прапором Панами та портову інфраструктуру

09:19 25.03.2026
Стало відомо про загибель людини внаслідок атаки 24 березня по півдню Одещини – ОВА

Стало відомо про загибель людини внаслідок атаки 24 березня по півдню Одещини – ОВА

13:53 24.03.2026
На Одещині шахраї ошукували військових на продажу елітних авто - Нацполіція

На Одещині шахраї ошукували військових на продажу елітних авто - Нацполіція

ВАЖЛИВЕ

Зеленський доручив Генштабу і Міноборони щомісячно перевіряти реальну потребу в НРК

Цифрова інфраструктура МВС працює в режимі постійної готовності до відбиття атак – директор ДП "Інфотех"

Директор "Інфотех" про сервіси для ветеранів: від безособової бюрократії до прямого зв'язку

Максимально автоматизуємо складні чутливі процеси впізнання – директор ДП "Інфотех"

Шлях зброї від магазину до власника є повністю прозорим – директор "Інфотех" про реєстр зброї

ОСТАННЄ

САП та НАБУ на хабарництві викрили працівників СБУ та адвоката

Франція передала Бучанській громаді чотири сучасні автобуси – КОВА

Зеленський призначив Мельника послом у Люксембурзі за сумісництвом

У Гостомелі відкрили відновлену початкову школу – ОВА

Профільний комітет не підтримав проєкт постанови про звільнення міністра внутрішніх справ Клименка

Українська TAF Industries та фінська Summa Defence планують СП з виробництва дронів у Фінляндії

Людина загинула на Дніпропетровщині через російськи обстріли – ОВА

Три людини поранені у Ямполі через авіаудар окупантів – ОВА

Раді рекомендують продовжити строки дії воєнного стану та загальної мобілізації

Німеччина передала три когенераційні установки для Чернігівської області

