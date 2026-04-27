Глава МВС: закон про зброю має бути один для України, без підміни підзаконних актів

Консультації щодо закону про цивільну зброю, в яких прийматимуть участь представники медіа, експерти, військові та народні депутати, розпочнуться на цьому або на наступному тижні, закон про зброю має бути єдиним, наголосив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Консультації будуть на цьому чи на наступному тижні", – сказав міністр журналістам в понеділок.

Він зазначив, що до консультацій залучені представники медіа, експерти, які пишуть на тему зброї, народні депутати та військові.

"Ми б хотіли, щоб це було обговорення загальнодержавне. Хочемо спочатку зрозуміти, на якому етапі ми знаходимося", – наголосив міністр.

"Закон про цивільну зброю має бути один для України, він не може підміняти підзаконні акти", – акцентував Клименко.

Міністр зауважив, що йдеться про питання безпеки громадян як під час війни, так і після.

"Думаю, що ми зможемо знайти спільний знаменник", – резюмував він.