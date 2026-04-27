Інтерфакс-Україна
Події
18:03 27.04.2026

Українська BlueBird Tech відкриває виробництво ракет для ППО

1 хв читати
Фото: https://www.president.gov.ua/

Українська технологічна компанія BlueBird Tech оголосила про відкриття виробництва ракет для засобів протиповітряної оборони (ППО) з можливістю перехоплювати ворожі БпЛА, крилаті і балістичні ракети, йдеться у повідомленні компанії у понеділок.

"Власне виробництво ракет ППО зможе здешевити збиття повітряних цілей – у порівнянні з аналогами, які ми отримуємо", – цитуються у релізі слова співзасновника BlueBird Tech Валерія Зарубіна.

Він додав, що BlueBird Tech ставить на меті зробити ракети для ППО масовими і дешевими.

Зазначається, що компанія вже розпочала найм фахівців та залучає до роботи профільних інженерів.

Згідно із релізом, крім оборонних систем, розроблятимуться й інші ракетні рішення, деталі яких наразі не розголошуються з міркувань безпеки.

У компанії наголошують, що Україна побачить результати роботи ракетного напрямку вже у найближчі роки.

BlueBird Tech – українська компанія з понад 350 розробників, інженерів, конструкторів і виробничих спеціалістів, яка працює з 2023 року над оборонними різними технологіями: від засобів радіоелектронної боротьби та дрон-детекції до ударних FPV-рішень і систем зв’язку.

Теги: #bluebird_tech #ракети #ппо #опк #виробництво

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА