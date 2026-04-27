На Буковині перекрито тіньовий експорт лісу до Молдови – прокуратура

Прокурори Чернівецької обласної прокуратури спільно з детективами БЕБ, Національною поліцією та СБУ зупинили масштабну схему незаконного експорту лісоматеріалів до Молдови, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Слідство встановило, що організатор – керівник приватного підприємства у 2024-2025 роках скуповував необліковану деревину, оформлював її за підробленими документами про походження та вивозив за кордон. До цієї діяльності було залучено підприємців, працівників лісництва і водіїв, які забезпечували перевезення незаконно заготовленого лісу", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

У Чернівецькій області 22 квітня 2026 року було проведено 26 обшуків на деревообробних підприємствах, у складських і офісних приміщеннях, транспортних засобах та за місцем проживання причетних осіб.

"Вилучено близько 1 000 куб. м лісодеревини (кругляку), товарно-транспортні документи та бірки для маркування. Також готівку: понад EUR48 тис., $4,5 тис. і понад 500 тис. грн, а також мобільні телефони, відеореєстратори та чорнові записи. Загальна вартість вилученого близько 10 млн грн", – повідомляє прокуратура.

Двом керівникам приватних підприємств з лісової та деревообробної галузі повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 201-1 Кримінального кодексу України.

Встановлюються усі учасники схеми.