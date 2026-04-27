У Тернополі 15-річна школярка вдарила однокласницю ножем – дівчина в реанімації – поліція

У Тернополі під час суперечки між двома неповнолітніми дівчатами одна з них отримала кілька ножових поранень, повідомив відділ комунікації поліції Тернопільської області.

"27 квітня о 15:12 на спецлінію поліції надійшло повідомлення від медиків бригади екстреної медичної допомоги про те, що в обласному центрі в одному з житлових будинків мікрорайону "Новий світ" 15-річна школярка завдала ножових поранень своїй однокласниці", – поінформували правоохоронці.

За даними поліції, потерпілу госпіталізували до медичного закладу в реанімаційне відділення. Під час одного з ударів уламок ножа залишився в тілі дівчини.

На місці події працює слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські. З нападницею спілкуються правоохоронці й психологи та встановлюють усі обставини конфлікту.

За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з поміткою "замах на вбивство".