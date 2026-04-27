Інтерфакс-Україна
Події
17:42 27.04.2026

Колишній директор Житомирського бронетанкового заводу визнав свою провину у мільйонній розтраті – САП

1 хв читати
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) на у понеділок, 27 квітня, затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) та колишнім директором Житомирського бронетанкового заводу.

"Йдеться про справу щодо розтрати майна Державного агентства резерву України, а саме 20 двигунів УТД-20 вартістю понад 5,766 млн грн, шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб. Відповідно до умов затвердженої угоди суд визнав особу винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України", – повідомляє пресслужба САП в телеграм-каналі.

На підставі угоди про визнання винуватості особі призначено узгоджену міру покарання у вигляді восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади на підприємствах, у яких частка власності держави перевищує 50%, на строк три роки, з конфіскацією частини майна.

Разом із тим ексдиректора заводу звільнено від відбування основного покарання на підставі ч. 2 ст. 75 КК України. Йому встановлено іспитовий строк з покладенням обов’язків, передбачених п. п. 1 і 2 ч. 1 ст. 76 КК України.

Крім того, в межах угоди особа зобов’язана відшкодувати завдані збитки, а також перерахувати 12 млн грн на підтримку Збройних Сил України через блогодійний фонд "Повернись живим".

Теги: #сап #вакс #житомир

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:35 24.04.2026
ВРП звернеться до Комітету Ради щодо втручання нардепів у роботу суду під час розгляду "справи Тимошенко"

ВРП звернеться до Комітету Ради щодо втручання нардепів у роботу суду під час розгляду "справи Тимошенко"

18:00 22.04.2026
ВАКС оголосив вирок адвокату за підбурювання до підкупу суддів – 9 років за ґратами

ВАКС оголосив вирок адвокату за підбурювання до підкупу суддів – 9 років за ґратами

17:56 22.04.2026
ВАКС завершив допит нардепа Лабазюка та дозволив йому виїзд за кордон – TIU

ВАКС завершив допит нардепа Лабазюка та дозволив йому виїзд за кордон – TIU

17:37 21.04.2026
САП наполягає на взяття під варту народного депутата Олександра Юрченка

САП наполягає на взяття під варту народного депутата Олександра Юрченка

14:21 21.04.2026
ВАКС не задовольнив скаргу Тимошенко на оголошення їй підозри про підкуп депутатів – ЗМІ

ВАКС не задовольнив скаргу Тимошенко на оголошення їй підозри про підкуп депутатів – ЗМІ

12:42 20.04.2026
СБУ та Нацполіція ліквідували ботоферму з понад 20 тис. акаунтів, через які РФ поширювала фейки про Україну

СБУ та Нацполіція ліквідували ботоферму з понад 20 тис. акаунтів, через які РФ поширювала фейки про Україну

18:28 15.04.2026
Штат САП поповнили сім нових прокурорів за конкурсом

Штат САП поповнили сім нових прокурорів за конкурсом

11:11 14.04.2026
САП: з Німеччини екстрадовано організатора схеми під час закупівлі зерна

САП: з Німеччини екстрадовано організатора схеми під час закупівлі зерна

18:11 09.04.2026
Мозаїчне панно з колишнього кінотеатру "Космос" в Житомирі відтворять на новій будівлі

Мозаїчне панно з колишнього кінотеатру "Космос" в Житомирі відтворять на новій будівлі

18:44 06.04.2026
САП підозрює чинного нардепа у незаконному збагаченні на понад 12,7 млн грн

САП підозрює чинного нардепа у незаконному збагаченні на понад 12,7 млн грн

ВАЖЛИВЕ

Зеленський доручив Генштабу і Міноборони щомісячно перевіряти реальну потребу в НРК

Цифрова інфраструктура МВС працює в режимі постійної готовності до відбиття атак – директор ДП "Інфотех"

Директор "Інфотех" про сервіси для ветеранів: від безособової бюрократії до прямого зв'язку

Максимально автоматизуємо складні чутливі процеси впізнання – директор ДП "Інфотех"

Шлях зброї від магазину до власника є повністю прозорим – директор "Інфотех" про реєстр зброї

ОСТАННЄ

На Буковині перекрито тіньовий експорт лісу до Молдови – прокуратура

У Тернополі 15-річна школярка вдарила однокласницю ножем – дівчина в реанімації – поліція

Керівник Офісу президента та його заступники зустрінуться з членами погоджувальної ради парламенту – нардеп

Рятувальники ДСНС ліквідовують пожежу на сміттєзвалищі поблизу Ужгорода

Зеленський доручив Генштабу і Міноборони щомісячно перевіряти реальну потребу в НРК

Генштаб ЗСУ: Уточнено результати ударів по НПЗ в Туапсе та Ярославлі

На Сумщині скоротили комендантську годину – ОВА

На Львівщині викрили кіберзлочинців, які заробили 10 млн грн на продажі зламаних акаунтів Roblox в РФ – прокуратура

Україна та Латвія започаткували в ЄС проєкт живих меморіалів на честь загиблих українських лісівників

СБУ: Винесено вирок агентці ФСБ, яка розвідувала локації командних пунктів та логістичних складів на Донеччині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА