Колишній директор Житомирського бронетанкового заводу визнав свою провину у мільйонній розтраті – САП

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) на у понеділок, 27 квітня, затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) та колишнім директором Житомирського бронетанкового заводу.

"Йдеться про справу щодо розтрати майна Державного агентства резерву України, а саме 20 двигунів УТД-20 вартістю понад 5,766 млн грн, шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб. Відповідно до умов затвердженої угоди суд визнав особу винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України", – повідомляє пресслужба САП в телеграм-каналі.

На підставі угоди про визнання винуватості особі призначено узгоджену міру покарання у вигляді восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади на підприємствах, у яких частка власності держави перевищує 50%, на строк три роки, з конфіскацією частини майна.

Разом із тим ексдиректора заводу звільнено від відбування основного покарання на підставі ч. 2 ст. 75 КК України. Йому встановлено іспитовий строк з покладенням обов’язків, передбачених п. п. 1 і 2 ч. 1 ст. 76 КК України.

Крім того, в межах угоди особа зобов’язана відшкодувати завдані збитки, а також перерахувати 12 млн грн на підтримку Збройних Сил України через блогодійний фонд "Повернись живим".