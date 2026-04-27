17:36 27.04.2026
Керівник Офісу президента та його заступники зустрінуться з членами погоджувальної ради парламенту – нардеп
Голова Офісу президента Кирило Буданов та його заступники зустрінуться з членами погоджувальної ради парламенту в понеділок, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").
"На погоджувальній раді оголосили, що голова ОП Буданов буде сьогодні на зустрічі не сам, а зі своїми заступниками", – написав Железняк у своєму каналі в Телеграмі.
За словами народного депутата, на зустрічі будуть присутні всі дев’ять заступників голови офісу.
Железняк зазначив, що тема зустрічі – "знайомство та обговорення порядку денного".