17:31 27.04.2026

Рятувальники ДСНС ліквідовують пожежу на сміттєзвалищі поблизу Ужгорода

Фото: ДСНС

Фахівці Державної служби України з надзвичайних ситуацій ліквідовують масштабну пожежу на сміттєзвалищі у с. Барвінок (Ужгородський р-н Закарпатської обл.).

"Пожежа зайнялася у селі Барвінок вчора увечері. Через швидке поширення вогню до гасіння залучили додаткові сили з міста Чоп та селища Середнє. Вночі пожежу локалізували на площі 1000 кв. м", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі служби.

Через задимлення жителям прилеглих населених пунктів рекомендують тримати вікна зачиненими до повної ліквідації займання.

Причину виникнення пожежі встановлюють.

