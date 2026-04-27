17:27 27.04.2026

Зеленський доручив Генштабу і Міноборони щомісячно перевіряти реальну потребу в НРК

Фото: https://t.me/zedigital

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки головнокомандуючого, ключовим питаннями якого були наземні роботизовані комплекси, захист проти балістики та доповіді розвідок, та доручив Генеральному штабу ЗСУ і Міністерству оборони України щомісячно перевіряти реальну потребу в НРК

"Обсяг контрактування НРК повинен бути значно більшим, ніж торік. Уже законтрактовано 25 тисяч НРК – удвічі більше, ніж минулого року, і це тільки початковий рівень: кількість буде збільшено, і відчутно, контрактування триває. Я вдячний усім виробникам, які забезпечують вчасне виконання контрактів, і кожному нашому підрозділу та всім командирам, які масштабують використання НРК. Доручив Генеральному штабу і Міністерству оборони України щомісячно перевіряти реальну потребу в НРК і рівень постачання", – написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

Також президент заслухав доповіді щодо постачання ракет для антибалістичних систем і стану виконання домовленостей із партнерами.

"Важливо, щоб на травень постачання було не менше, ніж ми вже отримали на рівні обіцянок від партнерів, і це пряме завдання для наших дипломатів і військового командування", – наголосив він.

Крім того, учасники Ставки обговорили стан роботи по альтернативних засобах антибалістичного захисту, які є доступні у світі та власних, українських розробок.

"ГУР і Служба зовнішньої розвідки України ґрунтовно доповіли щодо стану економіки й соціальних процесів у Росії після першого кварталу цього року: фіксуємо суттєве погіршення ключових показників та помітні російські експортні втрати. Попри намагання російського керівництва використати війну в Ірані для виправлення фінансової ситуації, реальні результати для Росії негативні. Зокрема, наші далекобійні санкції на це працюють", – повідомив президент.

Теги: #ставка #генштаб_зсу #міноборони #зеленський #нрк

17:20 27.04.2026
Генштаб ЗСУ: Уточнено результати ударів по НПЗ в Туапсе та Ярославлі

16:34 27.04.2026
