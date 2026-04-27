17:20 27.04.2026

Генштаб ЗСУ: Уточнено результати ударів по НПЗ в Туапсе та Ярославлі

Генеральний штаб Збройних сил України уточнив результати уражень нафтопереробних заводів у Туапсе і Ярославлі на території РФ.

"Так, в результаті ураження 26.04.2026 нафтопереробного заводу окупантів у місті Ярославль (РФ) підтверджено пошкодження установки вакуумної перегонки нафти", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі Генштабу.

За інформацією військових, окрім того, підтверджено знищення 24 та пошкодження чотирьох резервуарів в результаті ураження 20.04.2026 у районі нафтопереробного заводу "Туапсинський" у Краснодарському краї РФ.

