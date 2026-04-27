На Сумщині скоротили комендантську годину – ОВА

Комендантську годину на Сумщині скорочено на одну годину, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Відтепер комендантська година діятиме з 00:00 до 05:00. Підписав відповідний спільний наказ… Це крок з урахуванням потреб людей та підтримки економічної активності – для створення сприятливіших умов роботи бізнесу, запобігання релокації підприємств і покращення транспортного сполучення", – написав він у Телеграмі.

Питання скорочення комендантської години розглядали, зокрема, з урахуванням звернень від бізнесу.

Рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області разом з військовим командуванням та профільними службами.